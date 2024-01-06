https://ria.ru/20240106/rozhdestvenskiy_sochelnik-1917916418.html
Рождественский сочельник в Православной церкви
Рождественский сочельник в Православной церкви - РИА Новости, 06.01.2024
Рождественский сочельник в Православной церкви
6 января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник, – последний день 40-дневного Рождественского поста в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T02:01
2024-01-06T02:01
2024-01-06T02:01
справки
религиозные праздники
рождество христово
сочельник
русская православная церковь
традиции
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6 января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник, – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что "коливо" – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво или коливо положено в канун праздника только после литургии (главное богослужение, за которым совершается таинство Причастия), соединяющейся с вечерней (вечернее богослужение). У православных есть традиция не вкушать пищу до первой вечерней звезды – символа вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа.Канон празднования Рождества был окончательно сформирован в IV веке. В современной богослужебной практике в Навечерие праздника в храме читаются Царские часы, вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, имеющие отношение к рождению Иисуса Христа.Чин Царских часов составлен Кириллом Александрийским в IV веке. Царскими они называются потому, что в Константинопольской церкви на них присутствовали императоры со всем двором. Царские часы совершаются при открытых царских вратах (главные врата иконостаса), среди храма, перед Евангелием, положенным на аналое (высокий столик с покатым верхом, на который кладут иконы или богослужебные книги). Если сочельник приходится на субботу или воскресенье, которые в церкви выделяются среди прочих (они по своему характеру не постные, а праздничные), тогда служба Царских часов переносится на другой, будний день.В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с Востока Богомладенцу Христу. Мудрецы принесли ему в дар золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан – как Богу и смирна – как Человеку на погребение. Дары пребывают на Афоне (Греция) до настоящего времени.По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в Сочельник церковь также "вспоминает всех тех, кто предшествовал Иисусу Христу по плоти, – Его родственников, начиная от Авраама", и свидетельствует о том, что "Спаситель – часть нашей истории".Основа богослужения Навечерия Рождества – ветхозаветные пророчества о грядущем в мир Спасителе – духовно подготавливают верующих к встрече с Богомладенцем Христом.Богослужение в этот день особо долгое и полностью посвящено наступающему празднику.По окончании литургии и Великой вечерни в центр храма выносится свеча, и все священники в праздничных одеяниях поют перед ней тропарь Рождеству Христову.Что касается поста, то Типикон (богослужебная книга о порядке совершения церковных служб) предписывает его до конца вечерни. Но в Сочельник она соединяется с литургией и совершается утром, поэтому православные постятся до момента, когда в центр храма выносится свеча. При этом накануне Рождества многие верующие вообще не вкушают пищи или едят только раз в день, после литургии. Хотя полное воздержание от еды относится к монастырской традиции и уставом не предписано.В Сочельник в старину готовили сочиво или коливо, которое в течение нескольких часов варили из зерен пшеницы или ячменя, добавляя мед и орехи. В основе этого обычая лежит древняя практика, когда люди, готовившиеся к принятию крещения в Рождество, после его принятия вкушали мед – символ сладости духовных даров.Зерно символизирует собой воскрешение, а мед – сладость будущей блаженной жизни.Также на стол ставили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Стол, на котором располагалась трапеза, устилался сеном или соломой, напоминавшими ясли, в которые был положен Младенец Иисус.Православные христиане всегда старались ознаменовать сочельник различными делами благотворительности и милосердия, стараясь воплотить высокие нравственные идеалы в своей повседневной жизни.В народной традиции в Сочельник принято было гадать и колядовать. Девушки, как правило, гадали на суженного, а семейные люди – на урожай. Это не христианская традиция и церковь ее запрещает. Колядки же, имеющие языческие корни, трансформировались в песни, славящие Христа и Богородицу. При этом раньше значение этого слова различалось в зависимости от региона. Например, в Новгородской губернии колядой называли подарки, полученные при хождении по домам для христославия. На севере коляда – Рождественский сочельник. У белорусов колядовать означало Христа славить.
https://ria.ru/20231226/rozhdestvo-1913835689.html
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справки, религиозные праздники, рождество христово, сочельник, русская православная церковь, традиции
Справки, Религиозные праздники, Рождество Христово, Сочельник, Русская православная церковь, Традиции
6 января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник, – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.
Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что "коливо" – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво или коливо положено в канун праздника только после литургии (главное богослужение, за которым совершается таинство Причастия), соединяющейся с вечерней (вечернее богослужение). У православных есть традиция
не вкушать пищу до первой вечерней звезды – символа вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа
.
Канон празднования Рождества был окончательно сформирован в IV веке. В современной богослужебной практике в Навечерие
праздника в храме читаются Царские часы, вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, имеющие отношение к рождению Иисуса Христа.
Чин Царских часов составлен Кириллом Александрийским в IV веке. Царскими они называются потому, что в Константинопольской церкви на них присутствовали императоры со всем двором. Царские часы
совершаются при открытых царских вратах (главные врата иконостаса), среди храма, перед Евангелием, положенным на аналое (высокий столик с покатым верхом, на который кладут иконы или богослужебные книги). Если сочельник приходится на субботу или воскресенье, которые в церкви выделяются среди прочих (они по своему характеру не постные, а праздничные), тогда служба Царских часов переносится
на другой, будний день.
Рождество Христово в 2024 году
В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с Востока Богомладенцу Христу. Мудрецы принесли ему в дар золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан – как Богу и смирна – как Человеку на погребение. Дары
пребывают на Афоне
(Греция
) до настоящего времени.
По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в Сочельник церковь также "вспоминает всех тех, кто предшествовал Иисусу Христу по плоти, – Его родственников, начиная от Авраама", и свидетельствует о том, что "Спаситель – часть нашей истории".
Основа богослужения Навечерия Рождества – ветхозаветные пророчества
о грядущем в мир Спасителе – духовно подготавливают верующих к встрече с Богомладенцем Христом.
Богослужение в этот день особо долгое и полностью посвящено наступающему празднику.
По окончании литургии и Великой вечерни в центр храма выносится свеча, и все священники в праздничных одеяниях поют перед ней тропарь Рождеству Христову.
Что касается поста, то Типикон (богослужебная книга о порядке совершения церковных служб) предписывает его до конца вечерни. Но в Сочельник она соединяется с литургией и совершается утром, поэтому православные постятся до момента, когда в центр храма выносится свеча. При этом накануне Рождества многие верующие вообще не вкушают пищи или едят только раз в день, после литургии. Хотя полное воздержание
от еды относится к монастырской традиции и уставом не предписано.
Рождественский пост в 2023-2024 году
В Сочельник в старину готовили сочиво или коливо
, которое в течение нескольких часов варили из зерен пшеницы или ячменя, добавляя мед и орехи. В основе этого обычая лежит древняя практика
, когда люди, готовившиеся к принятию крещения в Рождество, после его принятия вкушали мед – символ сладости духовных даров.
Зерно символизирует собой воскрешение, а мед – сладость будущей блаженной жизни.
Также на стол ставили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Стол, на котором располагалась трапеза, устилался сеном или соломой, напоминавшими ясли, в которые был положен Младенец Иисус.
Православные христиане всегда старались ознаменовать сочельник различными делами благотворительности и милосердия, стараясь воплотить высокие нравственные идеалы в своей повседневной жизни.
В народной традиции в Сочельник принято было гадать и колядовать. Девушки, как правило, гадали на суженного, а семейные люди – на урожай. Это не христианская традиция и церковь ее запрещает. Колядки же, имеющие языческие корни, трансформировались в песни, славящие Христа и Богородицу. При этом раньше значение этого слова различалось в зависимости от региона. Например, в Новгородской губернии колядой называли подарки, полученные при хождении по домам для христославия. На севере коляда – Рождественский сочельник. У белорусов колядовать
означало Христа славить.