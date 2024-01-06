https://ria.ru/20240106/reper-1919969768.html
Суд повторно арестовал рэпера Vacío после вечеринки у Ивлеевой
Суд повторно арестовал рэпера Vacío после вечеринки у Ивлеевой - РИА Новости, 06.01.2024
Суд повторно арестовал рэпера Vacío после вечеринки у Ивлеевой
Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера Vacío (Николай Васильев) еще на десять суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T18:31
2024-01-06T18:31
2024-01-06T18:53
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера Vacío (Николай Васильев) еще на десять суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в инстанции."Суд постановил признать Васильева Н. М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП России, <...> и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток", — подчеркнули в суде.Как уточняется, рэпер также оказал сопротивление сотруднику полиции. Накануне он должен был выйти из спецприемника.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20240106/ivleeva-1919967597.html
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происшествия, россия, москва, анастасия ивлеева
Происшествия, Россия, Москва, Анастасия Ивлеева, Шоубиз
Суд повторно арестовал рэпера Vacío после вечеринки у Ивлеевой
Суд повторно арестовал на 10 суток рэпера Vacío за мелкое хулиганство
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера Vacío (Николай Васильев) еще на десять суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в инстанции.
«
"Суд постановил признать Васильева Н. М. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП России, <...> и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток", — подчеркнули в суде.
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России
Как уточняется, рэпер также оказал сопротивление сотруднику полиции. Накануне он должен был выйти из спецприемника.
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Суд рассмотрит приостановку работы "Мутабора" из-за санитарных нарушений