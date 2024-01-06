https://ria.ru/20240106/reper-1919965106.html
Суд рассмотрит протокол на рэпера Vacío после вечеринки Ивлеевой
Суд рассмотрит протокол на рэпера Vacío после вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 06.01.2024
Суд рассмотрит протокол на рэпера Vacío после вечеринки Ивлеевой
Лефортовский суд Москвы зарегистрировал протокол на рэпера Vacío (Николай Васильев) за мелкое хулиганство, следует из карточки дела. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T17:45
2024-01-06T17:45
2024-01-06T18:11
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал протокол на рэпера Vacío (Николай Васильев) за мелкое хулиганство, следует из карточки дела. Его составили по части второй статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Накануне рэпер должен был выйти из спецприемника, теперь ему грозит еще до 15 суток административного ареста.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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происшествия, москва, россия, анастасия ивлеева, новости шоу-бизнеса
Происшествия, Москва, Россия, Анастасия Ивлеева, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Суд рассмотрит протокол на рэпера Vacío после вечеринки Ивлеевой
Суд рассмотрит протокол на рэпера Vacío за хулиганство после вечеринки Ивлеевой
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Лефортовский суд Москвы зарегистрировал протокол на рэпера Vacío (Николай Васильев) за мелкое хулиганство, следует из карточки
дела.
Его составили по части второй статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).
Накануне рэпер должен был выйти из спецприемника, теперь ему грозит еще до 15 суток административного ареста.
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
"Практически голые": лживые и предавшие обнажаются по-разному