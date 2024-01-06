Русский Халк установил первый в 2024 году рекорд
Русский Халк крутил сковородки и рвал грелки более десяти часов
© Фото : Сергей Агаджанян Атлет Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" установил рекорд России и мира по сценическому экстриму на выставке "Россия" на ВДНХ
© Фото : Сергей Агаджанян
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Атлет международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира", рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил первый в этом году рекорд России и мира по сценическому экстриму: он выступал более 10 часов, за это время скрутил 66 сковородок, порвал 16 грелок и провел пять мастер-классов, сообщил РИА Новости в субботу другой рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Чуприна.
Халк выступал накануне до позднего вечера на ВДНХ в рамках недели туризма у стенда Ставропольского края в качестве представителя города-курорта Кисловодск, ему ассистировал Чуприна.
© Фото : Сергей Агаджанян Атлет Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" установил рекорд России и мира по сценическому экстриму на выставке "Россия" на ВДНХ
© Фото : Сергей Агаджанян
Атлет Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" установил рекорд России и мира по сценическому экстриму на выставке "Россия" на ВДНХ
Рекорды Агаджаняна признаются международной организацией World Strongman.
"Русский Халк выступал с различными активностями и мастер-классами сценического экстрима более 10 часов и 30 минут подряд с небольшими перерывами. При этом количество показательных выступлений составило 11, а разрушил силач за это время 82 предмета – 66 сковородок и 16 медицинских грелок.
Итого "Русский Халк" провёл 5 мастер-классов по скручиванию сковородок, где в конце каждого скручивал голыми руками подряд более 10 сковородок", - сказал Чуприна.
Также в течение всего дня Агаджанян совершил со своим коллегой Чуприной шесть проходов с моделями на плечах, надувая до разрыва медицинские грелки.
"В этот раз богатырь на стенде Ставропольского края представлял наш город-курорт Кисловодск, в котором благодаря целебным водам "Нарзана" он установил уже не один рекорд. Сергей справился с очень непростой задачей, как и в предыдущие разы. Кисловодск празднует установленный сложный рекорд вместе с ним!" - прокомментировал РИА Новости установленный рекорд на ВДНХ глава города-курорта Кисловодск Евгений Моисеев.
© Фото : Сергей Агаджанян Атлет Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" установил рекорд России и мира по сценическому экстриму на выставке "Россия" на ВДНХ
© Фото : Сергей Агаджанян
Атлет Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" установил рекорд России и мира по сценическому экстриму на выставке "Россия" на ВДНХ