https://ria.ru/20240106/rekord-1919918944.html

Русский Халк установил первый в 2024 году рекорд

Русский Халк установил первый в 2024 году рекорд - РИА Новости, 06.01.2024

Русский Халк установил первый в 2024 году рекорд

Атлет международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира", рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T11:13

2024-01-06T11:13

2024-01-06T11:25

выставка-форум "россия"

кисловодск

ставропольский край

россия

сергей агаджанян

общество

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Атлет международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира", рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил первый в этом году рекорд России и мира по сценическому экстриму: он выступал более 10 часов, за это время скрутил 66 сковородок, порвал 16 грелок и провел пять мастер-классов, сообщил РИА Новости в субботу другой рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Чуприна.Халк выступал накануне до позднего вечера на ВДНХ в рамках недели туризма у стенда Ставропольского края в качестве представителя города-курорта Кисловодск, ему ассистировал Чуприна.Рекорды Агаджаняна признаются международной организацией World Strongman."Русский Халк выступал с различными активностями и мастер-классами сценического экстрима более 10 часов и 30 минут подряд с небольшими перерывами. При этом количество показательных выступлений составило 11, а разрушил силач за это время 82 предмета – 66 сковородок и 16 медицинских грелок.Итого "Русский Халк" провёл 5 мастер-классов по скручиванию сковородок, где в конце каждого скручивал голыми руками подряд более 10 сковородок", - сказал Чуприна.Также в течение всего дня Агаджанян совершил со своим коллегой Чуприной шесть проходов с моделями на плечах, надувая до разрыва медицинские грелки."В этот раз богатырь на стенде Ставропольского края представлял наш город-курорт Кисловодск, в котором благодаря целебным водам "Нарзана" он установил уже не один рекорд. Сергей справился с очень непростой задачей, как и в предыдущие разы. Кисловодск празднует установленный сложный рекорд вместе с ним!" - прокомментировал РИА Новости установленный рекорд на ВДНХ глава города-курорта Кисловодск Евгений Моисеев.

кисловодск

ставропольский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кисловодск, ставропольский край, россия, сергей агаджанян, общество