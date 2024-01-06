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"Росатом" представил Путину инициативные разработки в оборонной сфере - РИА Новости, 06.01.2024
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21:32 06.01.2024 (обновлено: 22:32 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/razrabotki-1919987291.html
"Росатом" представил Путину инициативные разработки в оборонной сфере
"Росатом" представил Путину инициативные разработки в оборонной сфере - РИА Новости, 06.01.2024
"Росатом" представил Путину инициативные разработки в оборонной сфере
"Росатом" помимо работ по гособоронзаказу выполняет ряд инициативных разработок в оборонной области, они были представлены президенту России Владимиру Путину,... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T21:32
2024-01-06T22:32
безопасность
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. "Росатом" помимо работ по гособоронзаказу выполняет ряд инициативных разработок в оборонной области, они были представлены президенту России Владимиру Путину, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24". "Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году, напомнил Лихачев."Кроме того, целый ряд инициативных разработок движется. Мы представляли их президенту, представляли их министру обороны", — сказал он."Я очень горжусь коллективом нашего оборонно-промышленного комплекса, ядерного оружейного комплекса, потому что они буквально живут этой повесткой, и очень многое сделано в том числе и выше того планового задания, которое было в начале года", — добавил Лихачев.Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания — главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории, "Росатом" многие годы полностью выполняет ГОЗ, сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики успешно справляются, отмечал ранее Лихачев.Как отмечал Путин в конце сентября 2023 года в поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности, "Росатом" участвует в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире.
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безопасность, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Безопасность, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
"Росатом" представил Путину инициативные разработки в оборонной сфере

Лихачев: "Росатом" представил Путину инициативные разработки в оборонной сфере

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. "Росатом" помимо работ по гособоронзаказу выполняет ряд инициативных разработок в оборонной области, они были представлены президенту России Владимиру Путину, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году, напомнил Лихачев.
"Кроме того, целый ряд инициативных разработок движется. Мы представляли их президенту, представляли их министру обороны", — сказал он.
"Я очень горжусь коллективом нашего оборонно-промышленного комплекса, ядерного оружейного комплекса, потому что они буквально живут этой повесткой, и очень многое сделано в том числе и выше того планового задания, которое было в начале года", — добавил Лихачев.
Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания — главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории, "Росатом" многие годы полностью выполняет ГОЗ, сейчас гособоронзаказ для "Росатома" заметно вырос, но атомщики успешно справляются, отмечал ранее Лихачев.
Как отмечал Путин в конце сентября 2023 года в поздравлении по случаю Дня работника атомной промышленности, "Росатом" участвует в создании передовых вооружений, способных поддерживать стратегический баланс в мире.
Стенд корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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22 декабря 2023, 18:23
 
БезопасностьРоссияАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Технологии
 
 
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