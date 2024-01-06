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СМИ: кандидат в президенты Рамасвами намерен вывести США из НАТО
СМИ: кандидат в президенты Рамасвами намерен вывести США из НАТО - РИА Новости, 06.01.2024
СМИ: кандидат в президенты Рамасвами намерен вывести США из НАТО
Претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами намерен вывести страну из НАТО в случае своей победы на президентских выборах 2024... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T04:25
2024-01-06T04:25
2024-01-06T09:21
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами намерен вывести страну из НАТО в случае своей победы на президентских выборах 2024 года, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с его заявлением."Кандидат от республиканской партии Вивек Рамасвами заявил многим людям, что выведет США из НАТО ", — говорится в статье.Как отметило издание, в случае победы Рамасвами или другого политика, разделяющего его взгляды на Североатлантический альянс, дни НАТО "будут сочтены".По данным Politico, Рамасвами в частном порядке придерживался мнения, что уже давно пора решиться на такой шаг. При этом старший советник политика Триша Маклафлин отказалась напрямую комментировать его планы в отношении НАТО, но не опровергла его позицию по поводу альянса."Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют свои обязательства по военным инвестициям. <...> Он также считает, что экспансия НАТО после холодной войны неоправданно повысила риск крупного конфликта с Россией", — сказала Маклафлин.Как указало издание, несмотря на мнение политика по поводу роли США в альянсе, Рамасвами не стремится полностью исключить страну из мировой политики.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно опросам, явным фаворитом у республиканцев является экс-президент Дональд Трамп. Как ожидается, ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.
https://ria.ru/20231217/nato-1916285885.html
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вивек рамасвами, сша, в мире, нато, politico, дональд трамп
Вивек Рамасвами, США, В мире, НАТО, Politico, Дональд Трамп
СМИ: кандидат в президенты Рамасвами намерен вывести США из НАТО
Politico: Рамасвами в случае победы на выборах хочет вывести США из НАТО
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами намерен вывести страну из НАТО в случае своей победы на президентских выборах 2024 года, пишет Politico
со ссылкой на источники, знакомые с его заявлением.
«
"Кандидат от республиканской партии Вивек Рамасвами заявил многим людям, что выведет США из НАТО ", — говорится в статье.
Как отметило издание, в случае победы Рамасвами или другого политика, разделяющего его взгляды на Североатлантический альянс, дни НАТО "будут сочтены".
По данным Politico, Рамасвами в частном порядке придерживался мнения, что уже давно пора решиться на такой шаг. При этом старший советник политика Триша Маклафлин отказалась напрямую комментировать его планы в отношении НАТО, но не опровергла его позицию по поводу альянса.
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"Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют свои обязательства по военным инвестициям. <...> Он также считает, что экспансия НАТО после холодной войны неоправданно повысила риск крупного конфликта с Россией", — сказала Маклафлин.
Как указало издание, несмотря на мнение политика по поводу роли США в альянсе, Рамасвами не стремится полностью исключить страну из мировой политики.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно опросам, явным фаворитом у республиканцев является экс-президент Дональд Трамп
. Как ожидается, ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.
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