https://ria.ru/20240106/rakety-1919977329.html

Спецоперация, 6 января: российская ПВО сбила четыре ракеты ВСУ над Крымом

Спецоперация, 6 января: российская ПВО сбила четыре ракеты ВСУ над Крымом - РИА Новости, 06.01.2024

Спецоперация, 6 января: российская ПВО сбила четыре ракеты ВСУ над Крымом

О проблемах с поставками Киеву истребителей F-16, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T19:37

2024-01-06T19:37

2024-01-06T20:02

специальная военная операция на украине

украина

дания

россия

денис пушилин

f-16

вооруженные силы украины

ми-8 амтш

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. О проблемах с поставками Киеву истребителей F-16, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. Российская ПВО сбила четыре ракеты над КрымомСистемы противовоздушной обороны около 00:30 мск пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории России. Четыре ракеты перехватили и уничтожили над Крымом, сообщили в Минобороны. Около 17:00 мск силы ПВО сбили еще шесть противокорабельных ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря. ПВО России сбила украинский вертолет Ми-8Средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Тягинка в Херсонской области. Также за сутки удалось перехватить четыре авиационные управляемые ракеты и реактивный снаряд HIMARS. Кроме того, уничтожены 29 украинских беспилотников.Пушилин назвал знаковые события года для ДНРОсвобождение Соледара, Артемовска и Марьинки знаково для безопасности ДНР, заявил РИА Новости глава региона Денис Пушилин."Сейчас важно полностью освободить республику", — сказал он. Пушилин также заявил, что всех героев спецоперации нужно наградить. По его словам, в парламент ДНР внесли законопроект об учреждении медали за освобождение Марьинки. Передача первых истребителей F-16 Украине задерживаетсяОтправка Данией первых истребителей F-16 Украине задерживается на срок до полугода, пишет газета Berlingske со ссылкой на Министерство обороны страны. По информации СМИ, изначально Копенгаген планировал передать самолеты Киеву в районе Нового года."По нынешнему графику передача, как ожидается, будет иметь место во втором квартале 2024 года", — говорится в заявлении Минобороны Дании.Первыми предоставить Украине американские истребители F-16 согласились Дания и Нидерланды. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Ход спецоперацииРоссийские войска в течение суток отразили шесть атак ВСУ на Купянском и Донецком направлениях. Потери противника на всех направлениях составили порядка 530 военнослужащих убитыми и ранеными и три танка. В районе населенного пункта Ингулец в Херсонской области также удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240106/otvet-1919952608.html

https://ria.ru/20240106/dnepr-1919921618.html

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украина, дания, россия, денис пушилин, f-16, вооруженные силы украины, ми-8 амтш