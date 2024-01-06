https://ria.ru/20240106/proekty-1919896024.html

Военные научно-производственной роты ВДВ подготовили почти 30 проектов

Военные научно-производственной роты ВДВ подготовили почти 30 проектов - РИА Новости, 06.01.2024

Военные научно-производственной роты ВДВ подготовили почти 30 проектов

Военнослужащие научно-производственной роты Воздушно-десантных войск в 2023 году приняли участие в разработке 28 научных проектов и модернизаций, сообщили... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T06:07

2024-01-06T06:07

2024-01-06T06:07

безопасность

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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Военнослужащие научно-производственной роты Воздушно-десантных войск в 2023 году приняли участие в разработке 28 научных проектов и модернизаций, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) министерства обороны Российской Федерации. "В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении проходят службу военнослужащие научно-производственной роты Воздушно-десантных войск. По итогам 2023 года они приняли участие в разработке 28 научных проектов и модернизаций", - сообщили в ДИМК. В соединение направляют служить лучших молодых специалистов, которые еще с университетских лет проходили практику или совмещали учебу и работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. "Здесь служат те, кто уже был задействован в разработке и модернизации различных комплексов вооружения по профилю своих заводов. Это дипломированные инженеры. Каждый из них уже имеет опыт работы в высокотехнологичной сфере. Проектирование автоматизированных комплексов и радиоэлектронных систем, сборка артиллерийских орудий и боеприпасов", - добавили в департаменте. Сообщается, что для данных военнослужащих разработана отдельная программа боевой подготовки: утром они убывают работать на заводы, а к вечеру снова прибывают в расположение воинской части, где занимаются по расписанию занятий. "Стратегическая задача научно-производственных рот в том, чтобы после срочной службы молодые люди, получившие опыт и соответствующую квалификацию, оставались в рабочем коллективе", - дополнили в департаменте. Научно-производственная рота Воздушно-десантных войск сформирована в 2018 году в структуре Минобороны. Основная цель - обеспечение предприятий оборонно-промышленного комплекса молодыми профессионалами.

https://ria.ru/20231229/gaubitsy-1918900926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность