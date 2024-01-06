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Служащий Эпстина рассказал о "массажах" принцу Эндрю в доме финансиста - РИА Новости, 06.01.2024
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01:05 06.01.2024 (обновлено: 05:52 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/prints_endryu-1919885625.html
Служащий Эпстина рассказал о "массажах" принцу Эндрю в доме финансиста
Служащий Эпстина рассказал о "массажах" принцу Эндрю в доме финансиста - РИА Новости, 06.01.2024
Служащий Эпстина рассказал о "массажах" принцу Эндрю в доме финансиста
Управляющий поместьем финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле несовершеннолетними, Хуан Алесси заявлял на допросе, что британский принц Эндрю... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T01:05
2024-01-06T05:52
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Управляющий поместьем финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле несовершеннолетними, Хуан Алесси заявлял на допросе, что британский принц Эндрю неделями оставался в доме Эпстина во Флориде, это следует из обнародованных протоколов допроса.Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством."Принц Эндрю проводил с нами недели", - заявил на одном из допросов Алесси. По его словам, принц Эндрю в доме Эпстина в Палм-Бич регулярно "получал массажи".Супруга принца однажды тоже была в доме финансиста во Флориде, заявил управляющий поместьем, отметив, что она не оставалась на ночь и массаж ей не делали.По словам Алесси, принц Эндрю и его супруга "оба" были друзьями Гилейн Максвелл, подруги Эпстина, которую осудили за пособничество в принуждении к проституции.Кроме того, в других обнародованных материалах правозащитница Вирджиния Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее в 17 лет, говорила на допросах о сексуальной связи с бывшим губернатором штата Нью-Мехико Биллом Ричардсоном, председателем совета директоров корпорации Hyatt Томом Прицкером и бывшим премьером Израиля Эхудом Бараком, а также другим "неназванным принцем" и "несколькими неназванными иностранными президентами".Суд в США продолжает обнародовать документы по делу против Эпстина.
https://ria.ru/20240105/klinton-1919764374.html
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флорида, сша, манхэттен, в мире
Флорида, США, Манхэттен, В мире
Служащий Эпстина рассказал о "массажах" принцу Эндрю в доме финансиста

Служащий Эпстина: принц Эндрю неделями гостил у финансиста и получал массажи

© AP Photo / Steve ParsonsПринц Эндрю, герцог Йоркский
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Steve Parsons
Принц Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Управляющий поместьем финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в торговле несовершеннолетними, Хуан Алесси заявлял на допросе, что британский принц Эндрю неделями оставался в доме Эпстина во Флориде, это следует из обнародованных протоколов допроса.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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"Принц Эндрю проводил с нами недели", - заявил на одном из допросов Алесси. По его словам, принц Эндрю в доме Эпстина в Палм-Бич регулярно "получал массажи".
Супруга принца однажды тоже была в доме финансиста во Флориде, заявил управляющий поместьем, отметив, что она не оставалась на ночь и массаж ей не делали.
По словам Алесси, принц Эндрю и его супруга "оба" были друзьями Гилейн Максвелл, подруги Эпстина, которую осудили за пособничество в принуждении к проституции.
Кроме того, в других обнародованных материалах правозащитница Вирджиния Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее в 17 лет, говорила на допросах о сексуальной связи с бывшим губернатором штата Нью-Мехико Биллом Ричардсоном, председателем совета директоров корпорации Hyatt Томом Прицкером и бывшим премьером Израиля Эхудом Бараком, а также другим "неназванным принцем" и "несколькими неназванными иностранными президентами".
Суд в США продолжает обнародовать документы по делу против Эпстина.
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