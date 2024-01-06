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Представители двух немецких партий призвали к ударам по объектам в России - РИА Новости, 07.01.2024
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21:52 06.01.2024 (обновлено: 03:23 07.01.2024)
https://ria.ru/20240106/predstaviteli-1919988451.html
Представители двух немецких партий призвали к ударам по объектам в России
Представители двух немецких партий призвали к ударам по объектам в России - РИА Новости, 07.01.2024
Представители двух немецких партий призвали к ударам по объектам в России
Депутаты от нескольких немецких партий в очередной раз призвали канцлера Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus, причем представители последних двух РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-06T21:52
2024-01-07T03:23
россия
украина
германия
сергей лавров
олаф шольц
нато
хдс/хсс
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Депутаты от нескольких немецких партий в очередной раз призвали канцлера Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus, причем представители последних двух открыто заявили о необходимости наносить удары по России.&quot;Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела. &lt;...&gt; Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки&quot;, — сказала представитель партии &quot;Зеленые&quot; в бундестаге по вопросам оборонной политики Сара Нанни в интервью изданию Rheinische Post.По ее словам, такие удары станут лучшим способом защитить мирное население Украины и они якобы соответствуют нормам международного права. Схожее мнение высказал в беседе с изданием и депутат немецкого парламента от оппозиционного ХДС, член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер."Ракеты Taurus важны, потому что эта система очень эффективна и позволяет ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта", — заявил он.По словам Кизеветтера, дальнобойные ракеты помогут Киеву, в частности, уничтожить Крымский мост и Черноморский флот, что "вынудит Россию уйти из Крыма". От СвДП за поставку Taurus традиционно выступила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. В разговоре с Rheinische Post она не стала прямо призывать к ударам в глубь России, но посоветовала передавать Украине больше боеприпасов и деталей для танков Leopard 2. Кроме того, она заявила, что необходимо начать поставки Киеву крылатых ракет. &quot;Германия должна наконец их поставить, чтобы прервать российские линии снабжения&quot;, — заявила Штрак-Циммерманн.В конце мая прошлого года занимавший тогда пост министра обороны Украины Алексей Резников призвал Германию поставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. По его словам, если бундесвер не сможет передать такое оружие, то немецкое правительство должно поручить промышленности начать его производить, поскольку ВСУ оно необходимо "прямо сейчас".Как пояснила позднее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Берлин не поставляет Киеву эти ракеты из-за опасений, что ВСУ будут наносить ими удары в глубь России. В ответ ее украинский коллега Дмитрий Кулеба нахамил дипломату, заявив, что "вы все равно это сделаете". Он добавил, что "не понимает, почему мы теряем время".Главный спорный пункт поставок ВСУ Taurus — дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждалось, можно ли запрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно данным издания Spiegel, именно этот вопрос интересует канцлера ФРГ Олафа Шольца и поэтому сейчас якобы идут переговоры с представителями военной промышленности.
https://ria.ru/20240106/oon-1919891348.html
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россия, украина, германия, сергей лавров, олаф шольц, нато, хдс/хсс
Россия, Украина, Германия, Сергей Лавров, Олаф Шольц, НАТО, ХДС/ХСС
Представители двух немецких партий призвали к ударам по объектам в России

Представители трех партий ФРГ выступили за поставку Украине ракет Taurus

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Депутаты от нескольких немецких партий в очередной раз призвали канцлера Олафа Шольца передать Киеву крылатые ракеты Taurus, причем представители последних двух открыто заявили о необходимости наносить удары по России.
«

"Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела. <...> Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки", — сказала представитель партии "Зеленые" в бундестаге по вопросам оборонной политики Сара Нанни в интервью изданию Rheinische Post.

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По ее словам, такие удары станут лучшим способом защитить мирное население Украины и они якобы соответствуют нормам международного права.
Схожее мнение высказал в беседе с изданием и депутат немецкого парламента от оппозиционного ХДС, член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.
«
"Ракеты Taurus важны, потому что эта система очень эффективна и позволяет ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта", — заявил он.
По словам Кизеветтера, дальнобойные ракеты помогут Киеву, в частности, уничтожить Крымский мост и Черноморский флот, что "вынудит Россию уйти из Крыма".
От СвДП за поставку Taurus традиционно выступила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. В разговоре с Rheinische Post она не стала прямо призывать к ударам в глубь России, но посоветовала передавать Украине больше боеприпасов и деталей для танков Leopard 2. Кроме того, она заявила, что необходимо начать поставки Киеву крылатых ракет.
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"Германия должна наконец их поставить, чтобы прервать российские линии снабжения", — заявила Штрак-Циммерманн.

Taurus KEPD 350/150 — немецко-шведская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.

В конце мая прошлого года занимавший тогда пост министра обороны Украины Алексей Резников призвал Германию поставить крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. По его словам, если бундесвер не сможет передать такое оружие, то немецкое правительство должно поручить промышленности начать его производить, поскольку ВСУ оно необходимо "прямо сейчас".
Как пояснила позднее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, Берлин не поставляет Киеву эти ракеты из-за опасений, что ВСУ будут наносить ими удары в глубь России. В ответ ее украинский коллега Дмитрий Кулеба нахамил дипломату, заявив, что "вы все равно это сделаете". Он добавил, что "не понимает, почему мы теряем время".
Главный спорный пункт поставок ВСУ Taurus — дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждалось, можно ли запрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно данным издания Spiegel, именно этот вопрос интересует канцлера ФРГ Олафа Шольца и поэтому сейчас якобы идут переговоры с представителями военной промышленности.
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