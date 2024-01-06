https://ria.ru/20240106/predlozhenie-1919968179.html

МИД Армении подтвердил предложение об отводе ВС на границе с Азербайджаном

МИД Армении подтвердил предложение об отводе ВС на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 06.01.2024

МИД Армении подтвердил предложение об отводе ВС на границе с Азербайджаном

Предложение Еревана о зеркальном отводе войск с армяно-азербайджанской границы остается в силе, заявили в субботу в МИД страны. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T18:19

2024-01-06T18:19

2024-01-06T18:20

в мире

армения

азербайджан

ереван

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никол пашинян

джейхун байрамов

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ЕРЕВАН, 6 янв – РИА Новости. Предложение Еревана о зеркальном отводе войск с армяно-азербайджанской границы остается в силе, заявили в субботу в МИД страны. "В ходе переговоров между Арменией и Азербайджаном армянская сторона всегда выступала с предложением о зеркальном отводе войск от межгосударственной границы, и оно остается в силе", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве в ответ на запрос Sputnik Армения. В МИД заявили, что Армения готова начать обсуждения этого вопроса в сжатые сроки. Отвод войск, по мнению армянской стороны, должен происходить на основе последних карт Генштаба ВС СССР. В МИД не ответили на вопрос, по каким пунктам мирного договора Армения и Азербайджан еще не достигли окончательной договоренности. При этом указали, что для Армении первоочередными являются признание территориальной целостности двух стран, скорейшее начало работ по делимитации границы на основе последних карт Генштаба ВС СССР, разблокирование региональных коммуникаций на основе суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в середине декабря назвал неприемлемым предложение Еревана об отводе войск с общей границы, отметив, что она не делимитирована, это достаточно сложный вопрос. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство фактически признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев не исключал, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца 2023 года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20240104/dogovor-1919729515.html

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в мире, армения, азербайджан, ереван, владимир путин, никол пашинян, джейхун байрамов