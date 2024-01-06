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В Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления в микрорайоне - РИА Новости, 06.01.2024
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11:43 06.01.2024 (обновлено: 13:11 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/podolsk-1919922104.html
В Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления в микрорайоне
В Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления в микрорайоне - РИА Новости, 06.01.2024
В Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления в микрорайоне
В Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона Климовск, РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T11:43
2024-01-06T13:11
подольск
климовск
происшествия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона Климовск, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале."Такое решение приняли совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители регионального правительства, прокуратуры, администрации городского округа, МЧС", — отметил он.Артамонов добавил, что режим ЧС, который действует со вчерашнего дня, позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.По словам главы горокруга, аварийные бригады работали всю ночь. Из-за морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах. Специалисты делают все, что в их силах, и в максимально короткие сроки устраняют течи.Он уточнил, что запущенный вчера резервный котел работает штатно, а сейчас продолжает ремонт второго котла.Позднее Артамонов сообщил, что работу котельной "КСПЗ" в Подольске удалось стабилизировать. За ночь аварийные службы ликвидировали обнаруженные прорывы, а сейчас специалисты обеспечивают циркуляцию теплоносителя в сетях и начинают подключение многоквартирных домов.
https://ria.ru/20240104/poezd-1919749429.html
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подольск, климовск, происшествия
Подольск, Климовск, Происшествия
В Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления в микрорайоне

В Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления в микрорайоне Климовск

© Фото : Григорий Артамонов/TelegramРабота аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске. 6 января 2024
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске. 6 января 2024 - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Григорий Артамонов/Telegram
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске. 6 января 2024
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона Климовск, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале.
«
"Такое решение приняли совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители регионального правительства, прокуратуры, администрации городского округа, МЧС", — отметил он.
Артамонов добавил, что режим ЧС, который действует со вчерашнего дня, позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.
По словам главы горокруга, аварийные бригады работали всю ночь. Из-за морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах. Специалисты делают все, что в их силах, и в максимально короткие сроки устраняют течи.
Он уточнил, что запущенный вчера резервный котел работает штатно, а сейчас продолжает ремонт второго котла.
Позднее Артамонов сообщил, что работу котельной "КСПЗ" в Подольске удалось стабилизировать. За ночь аварийные службы ликвидировали обнаруженные прорывы, а сейчас специалисты обеспечивают циркуляцию теплоносителя в сетях и начинают подключение многоквартирных домов.
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ПодольскКлимовскПроисшествия
 
 
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