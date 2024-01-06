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Наркоз отходит. В Киеве предсказали скорую катастрофу - РИА Новости, 06.01.2024
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06:11 06.01.2024 (обновлено: 07:19 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/patsient-1919896168.html
Наркоз отходит. В Киеве предсказали скорую катастрофу
Наркоз отходит. В Киеве предсказали скорую катастрофу - РИА Новости, 06.01.2024
Наркоз отходит. В Киеве предсказали скорую катастрофу
Финансовая помощь от западных доноров стала "анестезией" для Украины, без "внешних подпорок" она столкнется с "самыми разрушительными процессами", заявил в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T06:11
2024-01-06T07:19
в мире
украина
сша
алексей кущ
денис шмыгаль
евросоюз
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Финансовая помощь от западных доноров стала "анестезией" для Украины, без "внешних подпорок" она столкнется с "самыми разрушительными процессами", заявил в своем Facebook* киевский экономист Алексей Кущ, комментируя данные о платежном балансе страны за январь-ноябрь 2023 года.Как отметил аналитик, платежный баланс Украины "пока" является положительным, однако это связано с внешним кредитованием. По его словам, "торговая дыра" приводит к сильнейшему оттоку валюты — отрицательное торговое сальдо составляет 34,1 миллиарда долларов."Это более 20% ВВП!!! Кстати, прогнозировали минус 22 миллиарда долларов за год — получили минус 34 миллиарда долларов за девять месяцев. По итогам года будет все сорок миллиардов", - написал Кущ, заметив, что при таких показателях курс национальной валюты "не живет".По его словам, курс гривны держится только на внешней финансовой помощи, при этом украинское правительство "занимается расточительством". "Извините, но так во время войны себя не ведут. Внешняя помощь очень расслабила правительство, погрузила его в теплую ванну финансовой поддержки, "обезболила" экономические шоки, но не убрала их", - посетовал экономист.Как подсчитал аналитик, отток наличной валюты вне банковского сектора составил 10,3 миллиарда долларов, в то же время Киев позволяет себе "недопустимую роскошь" выплачивать проценты по внешним займам и инвестициям – 6,1 миллиарда долларов."Самые разрушительные процессы начнутся у нас в случае, если внешние подпорки начнут убирать. Тогда вся конструкция чиновничьего расточительства и общественного инфантилизма начнет с треском валиться вниз", - предупредил Кущ.Он сравнил иностранную помощь с "финансовой анестезией", чтобы Украина "не погибла от болевого шока". "Но наркоз перестает действовать, пациент приходит в себя, а открытая операция продолжается. Пришло время адаптироваться к шокам. И начинать надо с правительства", - резюмировал аналитик.В конце прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны. Как заявляла министр экономики Украины Юлия Свириденко, если в 2024 году задержится финансирование от ЕС и США, в долгосрочной перспективе есть риск отмены социальных выплат украинцам. При этом, по ее словам, в краткосрочной перспективе в первые месяцы правительство будет следовать альтернативному плану.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240104/pomosch-1919747385.html
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в мире, украина, сша, алексей кущ, денис шмыгаль, евросоюз
В мире, Украина, США, Алексей Кущ, Денис Шмыгаль, Евросоюз
Наркоз отходит. В Киеве предсказали скорую катастрофу

Экономист Кущ сравнил Украину с пациентом после наркоза

© AP Photo / Felipe DanaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Финансовая помощь от западных доноров стала "анестезией" для Украины, без "внешних подпорок" она столкнется с "самыми разрушительными процессами", заявил в своем Facebook* киевский экономист Алексей Кущ, комментируя данные о платежном балансе страны за январь-ноябрь 2023 года.
Как отметил аналитик, платежный баланс Украины "пока" является положительным, однако это связано с внешним кредитованием. По его словам, "торговая дыра" приводит к сильнейшему оттоку валюты — отрицательное торговое сальдо составляет 34,1 миллиарда долларов.
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"Это более 20% ВВП!!! Кстати, прогнозировали минус 22 миллиарда долларов за год — получили минус 34 миллиарда долларов за девять месяцев. По итогам года будет все сорок миллиардов", - написал Кущ, заметив, что при таких показателях курс национальной валюты "не живет".
По его словам, курс гривны держится только на внешней финансовой помощи, при этом украинское правительство "занимается расточительством". "Извините, но так во время войны себя не ведут. Внешняя помощь очень расслабила правительство, погрузила его в теплую ванну финансовой поддержки, "обезболила" экономические шоки, но не убрала их", - посетовал экономист.
Как подсчитал аналитик, отток наличной валюты вне банковского сектора составил 10,3 миллиарда долларов, в то же время Киев позволяет себе "недопустимую роскошь" выплачивать проценты по внешним займам и инвестициям – 6,1 миллиарда долларов.
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"Самые разрушительные процессы начнутся у нас в случае, если внешние подпорки начнут убирать. Тогда вся конструкция чиновничьего расточительства и общественного инфантилизма начнет с треском валиться вниз", - предупредил Кущ.
Он сравнил иностранную помощь с "финансовой анестезией", чтобы Украина "не погибла от болевого шока". "Но наркоз перестает действовать, пациент приходит в себя, а открытая операция продолжается. Пришло время адаптироваться к шокам. И начинать надо с правительства", - резюмировал аналитик.
В конце прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны. Как заявляла министр экономики Украины Юлия Свириденко, если в 2024 году задержится финансирование от ЕС и США, в долгосрочной перспективе есть риск отмены социальных выплат украинцам. При этом, по ее словам, в краткосрочной перспективе в первые месяцы правительство будет следовать альтернативному плану.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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