СМИ: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot
NYT: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot
© AP Photo / Michal DyjukПусковые установки ракет "Пэтриот"
© AP Photo / Michal Dyjuk
Пусковые установки ракет "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США скоро не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.
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"Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку", — указали в материале.
В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы США.
В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.