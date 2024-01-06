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СМИ: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot - РИА Новости, 06.01.2024
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15:42 06.01.2024 (обновлено: 16:16 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/patriot-1919952115.html
СМИ: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot
СМИ: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot - РИА Новости, 06.01.2024
СМИ: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot
США скоро не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщила газета The New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:42
2024-01-06T16:16
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США скоро не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.&quot;Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку&quot;, — указали в материале.В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы США.В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
СМИ: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot

NYT: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot

© AP Photo / Michal DyjukПусковые установки ракет "Пэтриот"
Пусковые установки ракет Пэтриот - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Пусковые установки ракет "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США скоро не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.
«

"Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку", — указали в материале.

В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы США.
В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы.
Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.
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