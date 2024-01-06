https://ria.ru/20240106/patriot-1919952115.html

СМИ: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot

СМИ: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot - РИА Новости, 06.01.2024

СМИ: США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot

США скоро не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщила газета The New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T15:42

2024-01-06T15:42

2024-01-06T16:16

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россия

сша

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США скоро не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона."Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку", — указали в материале.В конце декабря госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы США.В итоге компромисс так и не нашли, а палата представителей ушла на зимние каникулы.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.

https://ria.ru/20240106/kuleba-1919882352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, министерство обороны сша