https://ria.ru/20240106/passazhiry-1919939663.html

Пассажирам метро Москвы помогут добраться до храмов в рождественскую ночь

Пассажирам метро Москвы помогут добраться до храмов в рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2024

Пассажирам метро Москвы помогут добраться до храмов в рождественскую ночь

Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить в метро Москвы в рождественскую ночь, чтобы рассказывать пассажирам, как добраться до РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T14:20

2024-01-06T14:20

2024-01-06T14:20

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить в метро Москвы в рождественскую ночь, чтобы рассказывать пассажирам, как добраться до храма или найти нужный автобус, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить в рождественскую ночь с 20.00 6 января до 06.00 7 января", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники будут дежурить рядом с храмом Христа Спасителя на "Кропоткинской" и рядом с кафедральным собором Богоявления Господня на "Бауманской". Рождество Христово ежегодно отмечают 7 января. Накануне праздника православные христиане посещают службу в храмах, а потом отмечают его в своих семьях.

https://ria.ru/20240105/troitsa-1919879332.html

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