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Пассажирам метро Москвы помогут добраться до храмов в рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2024
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14:20 06.01.2024
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Пассажирам метро Москвы помогут добраться до храмов в рождественскую ночь
Пассажирам метро Москвы помогут добраться до храмов в рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2024
Пассажирам метро Москвы помогут добраться до храмов в рождественскую ночь
Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить в метро Москвы в рождественскую ночь, чтобы рассказывать пассажирам, как добраться до РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:20
2024-01-06T14:20
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить в метро Москвы в рождественскую ночь, чтобы рассказывать пассажирам, как добраться до храма или найти нужный автобус, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить в рождественскую ночь с 20.00 6 января до 06.00 7 января", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники будут дежурить рядом с храмом Христа Спасителя на "Кропоткинской" и рядом с кафедральным собором Богоявления Господня на "Бауманской". Рождество Христово ежегодно отмечают 7 января. Накануне праздника православные христиане посещают службу в храмах, а потом отмечают его в своих семьях.
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Пассажирам метро Москвы помогут добраться до храмов в рождественскую ночь

Пассажирам московского метро помогут добраться до храмов в рождественскую ночь

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить в метро Москвы в рождественскую ночь, чтобы рассказывать пассажирам, как добраться до храма или найти нужный автобус, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить в рождественскую ночь с 20.00 6 января до 06.00 7 января", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники будут дежурить рядом с храмом Христа Спасителя на "Кропоткинской" и рядом с кафедральным собором Богоявления Господня на "Бауманской".
Рождество Христово ежегодно отмечают 7 января. Накануне праздника православные христиане посещают службу в храмах, а потом отмечают его в своих семьях.
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