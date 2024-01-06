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На западе Украины разгорелся скандал из-за отказа снести советский памятник
На западе Украины разгорелся скандал из-за отказа снести советский памятник - РИА Новости, 06.01.2024
На западе Украины разгорелся скандал из-за отказа снести советский памятник
Администрация села Пушкино в украинском Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату, говорится в заявлении "неправительственной организации"... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T04:24
2024-01-06T04:24
2024-01-06T14:22
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Администрация села Пушкино в украинском Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату, говорится в заявлении "неправительственной организации" "Декоммунизация. Украина" в Facebook*.Председатель села Степан Ковач сообщил в письменном ответе на обращение главы указанной "неправительственной организации", что речь идет о "неизменном и неуклонном общественном мнении жителей Пушкино".По его словам, данная позиция была подтверждена 24 декабря 2023 года на общем собрании жителей села, где единогласно было решено не демонтировать скульптуру советского солдата и постамент воинам-односельчанам.В "Декоммунизация. Украина" назвали данное решение "суперкринжовой новостью", "порекомендовав" СБУ "провести профилактический разговор со старостой села и руководством общины".В декабре во Львовской области уволили старосту села Смыков Виталия Левицкого, который не позволил снести памятник советскому солдату — на монументе была указана фамилия его деда, защищавшего Родину во время Великой Отечественной войны.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231223/kiev-1917670342.html
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в мире, украина, россия, служба безопасности украины, закарпатская область
В мире, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Закарпатская область
На западе Украины разгорелся скандал из-за отказа снести советский памятник
Глава украинского села Пушкино отказался сносить памятник советскому солдату