https://ria.ru/20240106/otvet-1919952608.html

"Это конец". В США заявили о жестком ответе России на просьбу по Украине

"Это конец". В США заявили о жестком ответе России на просьбу по Украине - РИА Новости, 07.01.2024

"Это конец". В США заявили о жестком ответе России на просьбу по Украине

Россия жестко ответила на попытки США договориться по украинскому вопросу, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-06T15:50

2024-01-06T15:50

2024-01-07T03:52

политика

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украина

сша

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия жестко ответила на попытки США договориться по украинскому вопросу, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они (Соединенные Штаты. — Прим. ред.) пытаются выяснить, как можно принудить Россию начать переговоры. Они все еще думают, что существует какой-то способ сделать это. Но русские отвергают их предложения и говорят: "Нам не о чем общаться с вами. Все кончено, никаких переговоров не будет, пока вы не уйдете с Украины и не перестанете угрожать нашим границам", — подчеркнул эксперт.Джонсон также напомнил, что Запад вложил в свой киевский проект миллиарды долларов, но это не помогло нанести стратегическое поражение России.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения.

https://ria.ru/20240105/ukraina-1919869313.html

россия

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политика, россия, украина, сша, центральное разведывательное управление (цру), nbc