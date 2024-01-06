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"Это конец". В США заявили о жестком ответе России на просьбу по Украине - РИА Новости, 07.01.2024
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15:50 06.01.2024 (обновлено: 03:52 07.01.2024)
https://ria.ru/20240106/otvet-1919952608.html
"Это конец". В США заявили о жестком ответе России на просьбу по Украине
"Это конец". В США заявили о жестком ответе России на просьбу по Украине - РИА Новости, 07.01.2024
"Это конец". В США заявили о жестком ответе России на просьбу по Украине
Россия жестко ответила на попытки США договориться по украинскому вопросу, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-06T15:50
2024-01-07T03:52
политика
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия жестко ответила на попытки США договориться по украинскому вопросу, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.&quot;Они (Соединенные Штаты. — Прим. ред.) пытаются выяснить, как можно принудить Россию начать переговоры. Они все еще думают, что существует какой-то способ сделать это. Но русские отвергают их предложения и говорят: &quot;Нам не о чем общаться с вами. Все кончено, никаких переговоров не будет, пока вы не уйдете с Украины и не перестанете угрожать нашим границам&quot;, — подчеркнул эксперт.Джонсон также напомнил, что Запад вложил в свой киевский проект миллиарды долларов, но это не помогло нанести стратегическое поражение России.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения.
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политика, россия, украина, сша, центральное разведывательное управление (цру), nbc
Политика, Россия, Украина, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), NBC
"Это конец". В США заявили о жестком ответе России на просьбу по Украине

Экс-агент ЦРУ Джонсон сообщил о жестком ответе России на просьбу США по Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Россия жестко ответила на попытки США договориться по украинскому вопросу, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«

"Они (Соединенные Штаты. — Прим. ред.) пытаются выяснить, как можно принудить Россию начать переговоры. Они все еще думают, что существует какой-то способ сделать это. Но русские отвергают их предложения и говорят: "Нам не о чем общаться с вами. Все кончено, никаких переговоров не будет, пока вы не уйдете с Украины и не перестанете угрожать нашим границам", — подчеркнул эксперт.

Джонсон также напомнил, что Запад вложил в свой киевский проект миллиарды долларов, но это не помогло нанести стратегическое поражение России.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения.
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