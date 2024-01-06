Дания на полгода отложила передачу Украине первых истребителей F-16
Отправка Данией первых истребителей F-16 Украине задерживается на полгода
CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Royal Danish Air Force F-16 Fighting FalconsИстребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Отправка Данией первых истребителей F-16 Украине задерживается на срок до полугода, пишет газета Berlingske со ссылкой на Министерство обороны страны.
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"По нынешнему графику передача, как ожидается, будет иметь место во втором квартале 2024 года", — говорится в публикации.
Отмечается, что изначально Копенгаген планировал отправить эти самолеты в районе Нового года.
Первыми предоставить Украине американские истребители F-16 согласились Дания и Нидерланды. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.
Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что первые истребители планируется отправить на Украину в 2024 году. Как отмечал посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта и еще большим страданиям населения.
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника США сообщала, что передача F-16 не обеспечит ВСУ желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.