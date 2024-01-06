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Главу Пентагона Остина госпитализировали - РИА Новости, 06.01.2024
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01:34 06.01.2024 (обновлено: 02:24 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/ostin-1919887233.html
Главу Пентагона Остина госпитализировали
Главу Пентагона Остина госпитализировали - РИА Новости, 06.01.2024
Главу Пентагона Остина госпитализировали
Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой медицинской процедуры, он идет на поправку и ждет, что сможет... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T01:34
2024-01-06T02:24
ллойд остин
патрик райдер
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой медицинской процедуры, он идет на поправку и ждет, что сможет вернуться к работе в субботу, сообщили в ведомстве. "Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера. Райдер отметил, что глава ведомства выздоравливает и рассчитывает, что в субботу "приступит к своим обязанностям".
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ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша, в мире
Ллойд Остин, Патрик Райдер, Министерство обороны США, В мире
Главу Пентагона Остина госпитализировали

Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали с осложнениями

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой медицинской процедуры, он идет на поправку и ждет, что сможет вернуться к работе в субботу, сообщили в ведомстве.
«
"Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
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Райдер отметил, что глава ведомства выздоравливает и рассчитывает, что в субботу "приступит к своим обязанностям".
 
Ллойд ОстинПатрик РайдерМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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