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Главу Пентагона Остина госпитализировали
Главу Пентагона Остина госпитализировали - РИА Новости, 06.01.2024
Главу Пентагона Остина госпитализировали
Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой медицинской процедуры, он идет на поправку и ждет, что сможет... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T01:34
2024-01-06T01:34
2024-01-06T02:24
ллойд остин
патрик райдер
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой медицинской процедуры, он идет на поправку и ждет, что сможет вернуться к работе в субботу, сообщили в ведомстве. "Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера. Райдер отметил, что глава ведомства выздоравливает и рассчитывает, что в субботу "приступит к своим обязанностям".
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ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша, в мире
Ллойд Остин, Патрик Райдер, Министерство обороны США, В мире
Главу Пентагона Остина госпитализировали
Главу Пентагона Ллойда Остина госпитализировали с осложнениями