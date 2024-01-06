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Источник: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 06.01.2024
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03:43 06.01.2024 (обновлено: 05:50 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/oon-1919891348.html
Источник: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Источник: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 06.01.2024
Источник: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Россия запросила на 22 января проведение заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия Киеву, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T03:43
2024-01-06T05:50
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ООН, 6 янв - РИА Новости. Россия запросила на 22 января проведение заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия Киеву, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Россия запросила заседание по теме поставок оружия Киеву на 22 января", - сказал собеседник агентства.Между тем западные страны запросили заседание СБ ООН по Украине на 10 января.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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совет безопасности оон, россия, оон, нато, сергей лавров, украина, киев, в мире
Совет Безопасности ООН, Россия, ООН, НАТО, Сергей Лавров, Украина, Киев, В мире
Источник: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Россия запросила на 22 января заседание СБ ООН по передаче Западом оружия Киеву

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 янв - РИА Новости. Россия запросила на 22 января проведение заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия Киеву, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
«
"Россия запросила заседание по теме поставок оружия Киеву на 22 января", - сказал собеседник агентства.
Между тем западные страны запросили заседание СБ ООН по Украине на 10 января.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине
4 декабря 2023, 17:13
 
Совет Безопасности ООНРоссияООННАТОСергей ЛавровУкраинаКиевВ мире
 
 
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