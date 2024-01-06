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Источник: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Источник: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 06.01.2024
Источник: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Россия запросила на 22 января проведение заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия Киеву, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T03:43
2024-01-06T03:43
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ООН, 6 янв - РИА Новости. Россия запросила на 22 января проведение заседания Совбеза ООН по теме поставок западного оружия Киеву, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Россия запросила заседание по теме поставок оружия Киеву на 22 января", - сказал собеседник агентства.Между тем западные страны запросили заседание СБ ООН по Украине на 10 января.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913692537.html
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Источник: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Россия запросила на 22 января заседание СБ ООН по передаче Западом оружия Киеву