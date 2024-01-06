https://ria.ru/20240106/oliver-1919882101.html
Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми
Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми - РИА Новости, 06.01.2024
Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми
Голливудский актер Кристиан Оливер и две его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах, сообщил портал TMZ. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T00:21
2024-01-06T00:21
2024-01-06T13:04
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Голливудский актер Кристиан Оливер и две его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах, сообщил портал TMZ.По данным издания, 51-летний актер и две его дочери возрастом 10 и 12 лет вылетели на борту небольшого одномоторного самолета в четверг, направлявшегося в Сент-Люсию.Ранее национальная полиция Сент-Винсент и Гренадины сообщила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились на частном самолете.Оливер родился в 1972 году в Германии, он получил известность благодаря ролям в фильмах "Операция Валькирия", "Гремучие змеи" и "Спиди-гонщик". Его фильмография насчитывает 57 работ.
https://ria.ru/20240103/chernyaev-1919603637.html
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гренадины, сент-люсия, германия
Культура, Гренадины, Сент-Люсия, Германия
Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми
Актер Кристиан Оливер и его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах