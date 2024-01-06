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Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми - РИА Новости, 06.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:21 06.01.2024 (обновлено: 13:04 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/oliver-1919882101.html
Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми
Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми - РИА Новости, 06.01.2024
Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми
Голливудский актер Кристиан Оливер и две его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах, сообщил портал TMZ. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T00:21
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Голливудский актер Кристиан Оливер и две его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах, сообщил портал TMZ.По данным издания, 51-летний актер и две его дочери возрастом 10 и 12 лет вылетели на борту небольшого одномоторного самолета в четверг, направлявшегося в Сент-Люсию.Ранее национальная полиция Сент-Винсент и Гренадины сообщила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились на частном самолете.Оливер родился в 1972 году в Германии, он получил известность благодаря ролям в фильмах "Операция Валькирия", "Гремучие змеи" и "Спиди-гонщик". Его фильмография насчитывает 57 работ.
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гренадины, сент-люсия, германия
Культура, Гренадины, Сент-Люсия, Германия
Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми

Актер Кристиан Оливер и его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах

© AP Photo / Dan SteinbergКристиан Оливер
Кристиан Оливер - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Dan Steinberg
Кристиан Оливер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Голливудский актер Кристиан Оливер и две его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах, сообщил портал TMZ.
По данным издания, 51-летний актер и две его дочери возрастом 10 и 12 лет вылетели на борту небольшого одномоторного самолета в четверг, направлявшегося в Сент-Люсию.
Ранее национальная полиция Сент-Винсент и Гренадины сообщила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились на частном самолете.
Оливер родился в 1972 году в Германии, он получил известность благодаря ролям в фильмах "Операция Валькирия", "Гремучие змеи" и "Спиди-гонщик". Его фильмография насчитывает 57 работ.
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