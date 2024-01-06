https://ria.ru/20240106/ochered-1919951828.html

На границе Калининграда с Польшей образовалась очередь из 130 легковушек

На границе Калининграда с Польшей образовалась очередь из 130 легковушек - РИА Новости, 06.01.2024

На границе Калининграда с Польшей образовалась очередь из 130 легковушек

Очередь из 130 машин скопилась на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 на границе Калининградской области с Польшей, сообщили РИА... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T15:40

2024-01-06T15:40

2024-01-06T15:40

авто

польша

калининград

калининградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919951676_0:478:576:802_1920x0_80_0_0_ff3e982da4d68e6ce7256008319681b1.jpg

КАЛИНИНГРАД, 6 янв — РИА Новости. Очередь из 130 машин скопилась на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 на границе Калининградской области с Польшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни. "В Мамоново-2 в общей сложности на выезд стоит 130 легковых автомобилей. Под утро сопредельная сторона стала очень плохо принимать транспортные средства, а с 08.00 до 09.00 поляки не приняли ни одного автомобиля. Официально причину польская сторона не называет", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что на российском таможенном посту, пока польская таможня не приостановила прием машин, на оформление каждого автомобиля уходило 2 минуты. "Работают все пять полос на МАПП Мамоново-2. За последние сутки на выезд из РФ в Польшу оформлен 591 легковой автомобиль, на въезд — 194", - сказали в пресс-службе. По информации Калининградской таможни, с 1 по 6 января на выезд из Калининградской области в Польшу оформлено всего 2670 легковых автомобилей с иностранными номерами, на въезд - 829. Самым рекордным за эти дни стало 5 января - на выезд калининградские таможенники оформили 646 машин. В конце декабря на въезд в Калининград из Польши несколько дней подряд наблюдалось большое количество иностранных автомобилей — больше 3 тысяч. Такой активности не было с 2019 года.

https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html

https://ria.ru/20240105/poselki-1919877334.html

польша

калининград

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, польша, калининград, калининградская область