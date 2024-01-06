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На границе Калининграда с Польшей образовалась очередь из 130 легковушек - РИА Новости, 06.01.2024
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15:40 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/ochered-1919951828.html
На границе Калининграда с Польшей образовалась очередь из 130 легковушек
На границе Калининграда с Польшей образовалась очередь из 130 легковушек - РИА Новости, 06.01.2024
На границе Калининграда с Польшей образовалась очередь из 130 легковушек
Очередь из 130 машин скопилась на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 на границе Калининградской области с Польшей, сообщили РИА... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:40
2024-01-06T15:40
авто
польша
калининград
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 6 янв — РИА Новости. Очередь из 130 машин скопилась на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 на границе Калининградской области с Польшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни. "В Мамоново-2 в общей сложности на выезд стоит 130 легковых автомобилей. Под утро сопредельная сторона стала очень плохо принимать транспортные средства, а с 08.00 до 09.00 поляки не приняли ни одного автомобиля. Официально причину польская сторона не называет", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что на российском таможенном посту, пока польская таможня не приостановила прием машин, на оформление каждого автомобиля уходило 2 минуты. "Работают все пять полос на МАПП Мамоново-2. За последние сутки на выезд из РФ в Польшу оформлен 591 легковой автомобиль, на въезд — 194", - сказали в пресс-службе. По информации Калининградской таможни, с 1 по 6 января на выезд из Калининградской области в Польшу оформлено всего 2670 легковых автомобилей с иностранными номерами, на въезд - 829. Самым рекордным за эти дни стало 5 января - на выезд калининградские таможенники оформили 646 машин. В конце декабря на въезд в Калининград из Польши несколько дней подряд наблюдалось большое количество иностранных автомобилей — больше 3 тысяч. Такой активности не было с 2019 года.
https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html
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авто, польша, калининград, калининградская область
Авто, Польша, Калининград, Калининградская область
На границе Калининграда с Польшей образовалась очередь из 130 легковушек

На границе Калининграда с Польшей образовалась очередь из 130 легковых машин

© Фото очевидцаОчередь автомобилей на погранпосту "Мамоново-2"
Очередь автомобилей на погранпосту Мамоново-2
© Фото очевидца
Очередь автомобилей на погранпосту "Мамоново-2"
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КАЛИНИНГРАД, 6 янв — РИА Новости. Очередь из 130 машин скопилась на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Мамоново-2 на границе Калининградской области с Польшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской таможни.
«
"В Мамоново-2 в общей сложности на выезд стоит 130 легковых автомобилей. Под утро сопредельная сторона стала очень плохо принимать транспортные средства, а с 08.00 до 09.00 поляки не приняли ни одного автомобиля. Официально причину польская сторона не называет", - сказала собеседница агентства.
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Она отметила, что на российском таможенном посту, пока польская таможня не приостановила прием машин, на оформление каждого автомобиля уходило 2 минуты.
«
"Работают все пять полос на МАПП Мамоново-2. За последние сутки на выезд из РФ в Польшу оформлен 591 легковой автомобиль, на въезд — 194", - сказали в пресс-службе.
По информации Калининградской таможни, с 1 по 6 января на выезд из Калининградской области в Польшу оформлено всего 2670 легковых автомобилей с иностранными номерами, на въезд - 829. Самым рекордным за эти дни стало 5 января - на выезд калининградские таможенники оформили 646 машин.
В конце декабря на въезд в Калининград из Польши несколько дней подряд наблюдалось большое количество иностранных автомобилей — больше 3 тысяч. Такой активности не было с 2019 года.
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