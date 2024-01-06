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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 21.25 (совпадает с мск) выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T21:56
2024-01-06T21:56
2024-01-06T21:56
специальная военная операция на украине
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сцкк
вооруженные силы украины
донецк
петровский район
происшествия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска в 21.25 (совпадает с мск) выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.25 - город Донецк: выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Также ведомство сообщает о том, что в 18.45 ВСУ выпустили два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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украина, сцкк, вооруженные силы украины, донецк, петровский район, происшествия
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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку