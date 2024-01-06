https://ria.ru/20240106/obstrel-1919971145.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами из РСЗО - РИА Новости, 06.01.2024

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО, выпустив шесть ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T18:39

2024-01-06T18:39

2024-01-06T18:50

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из РСЗО, выпустив шесть ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.О типе РСЗО и последствиях обстрела пока не сообщается.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия