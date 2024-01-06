https://ria.ru/20240106/obstrel-1919955405.html

Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов в ДНР

Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов в ДНР - РИА Новости, 06.01.2024

Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов в ДНР

Число погибших при обстрелах украинскими войсками Донецкой Народной Республики в субботу увеличилось до двух, а раненых — до девяти, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T16:20

2024-01-06T16:20

2024-01-06T16:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

иван приходько

донецк

денис пушилин

макеевка

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Число погибших при обстрелах украинскими войсками Донецкой Народной Республики в субботу увеличилось до двух, а раненых — до девяти, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Противник обстрелял сегодня Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватский район. В Макеевке и в Горловке в результате обстрелов погибли два мирных жителя. Ранены девять человек: в Куйбышевском районе Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки, в Никитовском районе Горловки", — написал глава ДНР.Как отмечает Пушилин, были повреждены четыре жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры, и автомобиль. "Зафиксировано 44 обстрела, выпущено 111 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударных БПЛА", — подчеркнул он. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал об одном погибшем и двух пострадавших. Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин ранее сообщал о двух пострадавших в Донецке.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), иван приходько, донецк, денис пушилин, макеевка, происшествия