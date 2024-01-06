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Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов в ДНР - РИА Новости, 06.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919955405.html
Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов в ДНР
Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов в ДНР - РИА Новости, 06.01.2024
Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов в ДНР
Число погибших при обстрелах украинскими войсками Донецкой Народной Республики в субботу увеличилось до двух, а раненых — до девяти, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T16:20
2024-01-06T16:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
иван приходько
донецк
денис пушилин
макеевка
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Число погибших при обстрелах украинскими войсками Донецкой Народной Республики в субботу увеличилось до двух, а раненых — до девяти, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Противник обстрелял сегодня Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватский район. В Макеевке и в Горловке в результате обстрелов погибли два мирных жителя. Ранены девять человек: в Куйбышевском районе Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки, в Никитовском районе Горловки", — написал глава ДНР.Как отмечает Пушилин, были повреждены четыре жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры, и автомобиль. "Зафиксировано 44 обстрела, выпущено 111 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударных БПЛА", — подчеркнул он. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал об одном погибшем и двух пострадавших. Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин ранее сообщал о двух пострадавших в Донецке.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), иван приходько, донецк, денис пушилин, макеевка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Иван Приходько, Донецк, Денис Пушилин, Макеевка, Происшествия
Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов в ДНР

Пушилин: при обстрелах ДНР погибли два мирных жителя, еще девять пострадали

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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Число погибших при обстрелах украинскими войсками Донецкой Народной Республики в субботу увеличилось до двух, а раненых — до девяти, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Противник обстрелял сегодня Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватский район. В Макеевке и в Горловке в результате обстрелов погибли два мирных жителя. Ранены девять человек: в Куйбышевском районе Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки, в Никитовском районе Горловки", — написал глава ДНР.
Как отмечает Пушилин, были повреждены четыре жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры, и автомобиль.
"Зафиксировано 44 обстрела, выпущено 111 боеприпасов с применением ствольной артиллерии калибром 152, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударных БПЛА", — подчеркнул он.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал об одном погибшем и двух пострадавших. Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин ранее сообщал о двух пострадавших в Донецке.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Иван ПриходькоДонецкДенис ПушилинМакеевкаПроисшествия
 
 
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