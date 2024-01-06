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При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 06.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919951370.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 06.01.2024
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:35
2024-01-06T15:35
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Мирный житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный горловчанин. Вечная память", — написал Приходько.Ранее мэр сообщал, что в результате украинский агрессии в субботу ранения получили два мирных жителя.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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горловка, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки погиб мирный житель

Приходько: при обстреле Горловки ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Мирный житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный горловчанин. Вечная память", — написал Приходько.
Ранее мэр сообщал, что в результате украинский агрессии в субботу ранения получили два мирных жителя.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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