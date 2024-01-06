https://ria.ru/20240106/obstrel-1919951370.html

При обстреле Горловки погиб мирный житель

При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 06.01.2024

При обстреле Горловки погиб мирный житель

Мирный житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T15:35

2024-01-06T15:35

2024-01-06T15:35

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Мирный житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный горловчанин. Вечная память", — написал Приходько.Ранее мэр сообщал, что в результате украинский агрессии в субботу ранения получили два мирных жителя.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

горловка

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горловка, иван приходько, происшествия