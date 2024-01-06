https://ria.ru/20240106/obstrel-1919951370.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 06.01.2024
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:35
2024-01-06T15:35
2024-01-06T15:35
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Мирный житель Горловки погиб в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный горловчанин. Вечная память", — написал Приходько.Ранее мэр сообщал, что в результате украинский агрессии в субботу ранения получили два мирных жителя.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Приходько: при обстреле Горловки ВСУ погиб мирный житель