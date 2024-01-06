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При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919940636.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.01.2024
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:25
2024-01-06T14:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По дополнительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района рядом с многоквартирным домом по улице Зуевской получил ранение мужчина 1966 года рождения", — написал Кулемзин.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
донецк
куйбышевский район
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происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"По дополнительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района рядом с многоквартирным домом по улице Зуевской получил ранение мужчина 1966 года рождения", — написал Кулемзин.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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