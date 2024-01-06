https://ria.ru/20240106/obstrel-1919940636.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.01.2024

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T14:25

2024-01-06T14:25

2024-01-06T14:25

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 6 янв — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По дополнительной информации, в результате обстрела Куйбышевского района рядом с многоквартирным домом по улице Зуевской получил ранение мужчина 1966 года рождения", — написал Кулемзин.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)