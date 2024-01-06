https://ria.ru/20240106/obstrel-1919937267.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.01.2024

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T13:59

2024-01-06T13:59

2024-01-06T14:06

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

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стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 13.20 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Ленинский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 13.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях. Также сообщается об обстреле Макеевки. В 13.15 по Червоногвардейскому району города было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240106/obstrel-1919921773.html

https://ria.ru/20240106/obstrel-1919921199.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк