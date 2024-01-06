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Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 06.01.2024 (обновлено: 14:06 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919937267.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:59
2024-01-06T14:06
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 13.20 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Ленинский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 13.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях. Также сообщается об обстреле Макеевки. В 13.15 по Червоногвардейскому району города было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919921773.html
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919921199.html
донецк
горловка
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов

© Фото : Приходько РИК/TelegramАвтомобиль "Газель", поврежденный в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Горловке. 6 января 2024
Автомобиль Газель, поврежденный в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Горловке. 6 января 2024 - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Автомобиль "Газель", поврежденный в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Горловке. 6 января 2024
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 13.20 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Ленинский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 13.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях.
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
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11:40
Также сообщается об обстреле Макеевки. В 13.15 по Червоногвардейскому району города было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтиролСЦКК
 
 
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