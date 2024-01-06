Украинские войска снова обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов
© Фото : Приходько РИК/TelegramАвтомобиль "Газель", поврежденный в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Горловке. 6 января 2024
Автомобиль "Газель", поврежденный в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Горловке. 6 января 2024
ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 13.20 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Ленинский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 13.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях.
Также сообщается об обстреле Макеевки. В 13.15 по Червоногвардейскому району города было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.