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Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 06.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919935584.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска за час выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Макеевке и району Ясиноватой, применив в том числе кассетные... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:41
2024-01-06T13:41
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Макеевке и району Ясиноватой, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. Подробная статистика по обстрелам приводится в Telegram-канале представительства. Согласно данным СЦКК, район города Ясиноватая подвергся обстрелам в 12.15, 12.20, 12.30 и 12.35. Макеевка попала под обстрел в 12.30, 12.35, 13.00, 13.05 и 13.10. Всего заявляется о 23 снарядах, выпущенных по городам за указанный период. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919921773.html
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919919387.html
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ясиноватая
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происшествия, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска за час выпустили по Макеевке и Ясиноватой 23 снаряда

© РИА Новости Последствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по донецкой Макеевке и району Ясиноватой, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
Подробная статистика по обстрелам приводится в Telegram-канале представительства. Согласно данным СЦКК, район города Ясиноватая подвергся обстрелам в 12.15, 12.20, 12.30 и 12.35. Макеевка попала под обстрел в 12.30, 12.35, 13.00, 13.05 и 13.10. Всего заявляется о 23 снарядах, выпущенных по городам за указанный период.
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
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Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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