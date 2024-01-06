ВСУ обстреляли Шебекинский округ
ВСУ выпустили по Шебекинскому округу 11 снарядов, пострадал человек
Осколки снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Шебекинский округ 11 снарядами, пострадал охранник одного из предприятий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу глава региона опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 5 января. За сутки обстрелу подвергся только Шебекинский городской округ - 11 снарядами. Как следует из ранее опубликованным Гладковым данных, в конце декабря наблюдался значительный рост количества выпускаемых противником снарядов по региону (максимум – 194, 31 декабря), но с начала января их число начало сокращаться.
"В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино - зафиксировано 10 прилетов. Есть один пострадавший - охранник одного из промышленных предприятий. Мужчина с осколочным ранением нижней конечности доставлен в больницу… По селу Муром выпущен один минометный снаряд", - написал Гладков.
Он добавил, что на территории трех промышленных предприятий были зафиксированы различные повреждения, также два автомобиля, ЛЭП и трубопроводы теплоносителя были повреждены. В данной момент аварийные службы уже устранили все последствия, отметил глава региона.
По данным губернатора, с 4 января выявлены новые повреждения в Белгородском районе. Ранее глава региона указывал о повреждениях в поселке Разумное в трех домовладениях, трех многоквартирных домах, а также одного автомобиля.
"Повреждения выявлены в поселке Разумное: в 12 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, гараже, производственном помещении. Также пострадали 8 автомобилей. В Беловском сельском поселении разрушения получили одно частное домовладение и один автомобиль, в поселке Октябрьский – одно частное домовладение", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.