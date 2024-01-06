https://ria.ru/20240106/obstrel-1919919387.html

ВСУ обстреляли Шебекинский округ

ВСУ обстреляли Шебекинский округ - РИА Новости, 06.01.2024

ВСУ обстреляли Шебекинский округ

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Шебекинский округ 11 снарядами, пострадал охранник одного из предприятий, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T11:14

2024-01-06T11:14

2024-01-06T11:14

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

муром

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Шебекинский округ 11 снарядами, пострадал охранник одного из предприятий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу глава региона опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 5 января. За сутки обстрелу подвергся только Шебекинский городской округ - 11 снарядами. Как следует из ранее опубликованным Гладковым данных, в конце декабря наблюдался значительный рост количества выпускаемых противником снарядов по региону (максимум – 194, 31 декабря), но с начала января их число начало сокращаться. "В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино - зафиксировано 10 прилетов. Есть один пострадавший - охранник одного из промышленных предприятий. Мужчина с осколочным ранением нижней конечности доставлен в больницу… По селу Муром выпущен один минометный снаряд", - написал Гладков. Он добавил, что на территории трех промышленных предприятий были зафиксированы различные повреждения, также два автомобиля, ЛЭП и трубопроводы теплоносителя были повреждены. В данной момент аварийные службы уже устранили все последствия, отметил глава региона. По данным губернатора, с 4 января выявлены новые повреждения в Белгородском районе. Ранее глава региона указывал о повреждениях в поселке Разумное в трех домовладениях, трех многоквартирных домах, а также одного автомобиля. "Повреждения выявлены в поселке Разумное: в 12 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, гараже, производственном помещении. Также пострадали 8 автомобилей. В Беловском сельском поселении разрушения получили одно частное домовладение и один автомобиль, в поселке Октябрьский – одно частное домовладение", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240105/obstrel-1919755613.html

https://ria.ru/20240105/rakety-1919755306.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков