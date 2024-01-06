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ВСУ обстреляли Шебекинский округ - РИА Новости, 06.01.2024
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ВСУ обстреляли Шебекинский округ
ВСУ обстреляли Шебекинский округ - РИА Новости, 06.01.2024
ВСУ обстреляли Шебекинский округ
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Шебекинский округ 11 снарядами, пострадал охранник одного из предприятий, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T11:14
2024-01-06T11:14
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
муром
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Шебекинский округ 11 снарядами, пострадал охранник одного из предприятий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу глава региона опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 5 января. За сутки обстрелу подвергся только Шебекинский городской округ - 11 снарядами. Как следует из ранее опубликованным Гладковым данных, в конце декабря наблюдался значительный рост количества выпускаемых противником снарядов по региону (максимум – 194, 31 декабря), но с начала января их число начало сокращаться. "В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино - зафиксировано 10 прилетов. Есть один пострадавший - охранник одного из промышленных предприятий. Мужчина с осколочным ранением нижней конечности доставлен в больницу… По селу Муром выпущен один минометный снаряд", - написал Гладков. Он добавил, что на территории трех промышленных предприятий были зафиксированы различные повреждения, также два автомобиля, ЛЭП и трубопроводы теплоносителя были повреждены. В данной момент аварийные службы уже устранили все последствия, отметил глава региона. По данным губернатора, с 4 января выявлены новые повреждения в Белгородском районе. Ранее глава региона указывал о повреждениях в поселке Разумное в трех домовладениях, трех многоквартирных домах, а также одного автомобиля. "Повреждения выявлены в поселке Разумное: в 12 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, гараже, производственном помещении. Также пострадали 8 автомобилей. В Беловском сельском поселении разрушения получили одно частное домовладение и один автомобиль, в поселке Октябрьский – одно частное домовладение", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919755613.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Муром, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли Шебекинский округ

ВСУ выпустили по Шебекинскому округу 11 снарядов, пострадал человек

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли Шебекинский округ 11 снарядами, пострадал охранник одного из предприятий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу глава региона опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 5 января. За сутки обстрелу подвергся только Шебекинский городской округ - 11 снарядами. Как следует из ранее опубликованным Гладковым данных, в конце декабря наблюдался значительный рост количества выпускаемых противником снарядов по региону (максимум – 194, 31 декабря), но с начала января их число начало сокращаться.
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"В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино - зафиксировано 10 прилетов. Есть один пострадавший - охранник одного из промышленных предприятий. Мужчина с осколочным ранением нижней конечности доставлен в больницу… По селу Муром выпущен один минометный снаряд", - написал Гладков.
Он добавил, что на территории трех промышленных предприятий были зафиксированы различные повреждения, также два автомобиля, ЛЭП и трубопроводы теплоносителя были повреждены. В данной момент аварийные службы уже устранили все последствия, отметил глава региона.
По данным губернатора, с 4 января выявлены новые повреждения в Белгородском районе. Ранее глава региона указывал о повреждениях в поселке Разумное в трех домовладениях, трех многоквартирных домах, а также одного автомобиля.
"Повреждения выявлены в поселке Разумное: в 12 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, гараже, производственном помещении. Также пострадали 8 автомобилей. В Беловском сельском поселении разрушения получили одно частное домовладение и один автомобиль, в поселке Октябрьский – одно частное домовладение", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноМуромВячеслав Гладков
 
 
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