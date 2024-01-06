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Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших от обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024
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08:45 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/obschestvo-1919901908.html
Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших от обстрела ВСУ
Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших от обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024
Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших от обстрела ВСУ
Шесть человек, которые пострадали в результате недавних обстрелов Белгородской области со стороны Украины, выписаны из больниц, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T08:45
2024-01-06T08:45
происшествия
москва
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Шесть человек, которые пострадали в результате недавних обстрелов Белгородской области со стороны Украины, выписаны из больниц, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее глава области информировал, что в местных больницах и в федеральных центрах находятся 74 раненых, 20 человек - в реанимации города Москвы. "За вчерашний день из больниц было выписано 6 пострадавших. Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино. Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Гладков. Как сообщал в пятницу губернатор, охранник одного из промышленных предприятий получил ранения при украинском обстреле города Шебекино. У мужчины осколочное ранение нижней конечности.
https://ria.ru/20240105/rakety-1919755306.html
https://ria.ru/20240105/obstrel-1919755613.html
москва
шебекино
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происшествия, москва, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Москва, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших от обстрела ВСУ

Гладков: из больниц выписали шестерых пострадавших от обстрела ВСУ в Белгороде

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела частного дома в поселке Красное Белгородской области
Последствия обстрела частного дома в поселке Красное Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела частного дома в поселке Красное Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Шесть человек, которые пострадали в результате недавних обстрелов Белгородской области со стороны Украины, выписаны из больниц, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее глава области информировал, что в местных больницах и в федеральных центрах находятся 74 раненых, 20 человек - в реанимации города Москвы.
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"За вчерашний день из больниц было выписано 6 пострадавших. Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино. Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Гладков.
Как сообщал в пятницу губернатор, охранник одного из промышленных предприятий получил ранения при украинском обстреле города Шебекино. У мужчины осколочное ранение нижней конечности.
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ПроисшествияМоскваШебекиноБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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