https://ria.ru/20240106/obschestvo-1919901908.html

Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших от обстрела ВСУ

Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших от обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024

Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших от обстрела ВСУ

Шесть человек, которые пострадали в результате недавних обстрелов Белгородской области со стороны Украины, выписаны из больниц, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T08:45

2024-01-06T08:45

2024-01-06T08:45

происшествия

москва

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Шесть человек, которые пострадали в результате недавних обстрелов Белгородской области со стороны Украины, выписаны из больниц, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Ранее глава области информировал, что в местных больницах и в федеральных центрах находятся 74 раненых, 20 человек - в реанимации города Москвы. "За вчерашний день из больниц было выписано 6 пострадавших. Один человек, к сожалению, получил ранение в Шебекино. Сейчас в больницах Москвы и Белгорода находятся 69 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Гладков. Как сообщал в пятницу губернатор, охранник одного из промышленных предприятий получил ранения при украинском обстреле города Шебекино. У мужчины осколочное ранение нижней конечности.

https://ria.ru/20240105/rakety-1919755306.html

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москва

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков