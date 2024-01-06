https://ria.ru/20240106/nagrady-1919899666.html

Пушилин призвал удостоить всех участников спецоперации наградами

Пушилин призвал удостоить всех участников спецоперации наградами - РИА Новости, 06.01.2024

Пушилин призвал удостоить всех участников спецоперации наградами

Российские военные делали и делают порой невозможное, все герои СВО должны быть удостоены наград, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T08:03

2024-01-06T08:03

2024-01-06T08:47

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919901772_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f4ebca58f1e1597a7a431739d5fad53.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские военные делали и делают порой невозможное, все герои СВО должны быть удостоены наград, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Вооруженные силы Российской Федерации делали порой невозможное, продолжают это делать", - сказал собеседник агентства."Сделано очень много, и для нас важным является, чтобы все ребята, все настоящие герои, чтобы они были удостоены наград, причем как наград государственных, так и наград Донецкой Народной Республики", - отметил он.Пушилин напомнил, что в парламент ДНР внесен законопроект об учреждении медали за освобождение Марьинки."Все ребята должны быть отмечены. Это важно для следующих поколений", - подчеркнул глава ДНР.

https://ria.ru/20240106/patsient-1919896168.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пушилин: "Все герои спецоперации должны быть удостоены наград" Российские Вооруженные силы делали и делают порой невозможное, все герои спецоперации должны быть удостоены наград - это важно для новых поколений, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Пушилин. 2024-01-06T08:03 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика