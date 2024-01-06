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Пушилин призвал удостоить всех участников спецоперации наградами - РИА Новости, 06.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 06.01.2024 (обновлено: 08:47 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/nagrady-1919899666.html
Пушилин призвал удостоить всех участников спецоперации наградами
Пушилин призвал удостоить всех участников спецоперации наградами - РИА Новости, 06.01.2024
Пушилин призвал удостоить всех участников спецоперации наградами
Российские военные делали и делают порой невозможное, все герои СВО должны быть удостоены наград, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T08:03
2024-01-06T08:47
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские военные делали и делают порой невозможное, все герои СВО должны быть удостоены наград, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Вооруженные силы Российской Федерации делали порой невозможное, продолжают это делать", - сказал собеседник агентства."Сделано очень много, и для нас важным является, чтобы все ребята, все настоящие герои, чтобы они были удостоены наград, причем как наград государственных, так и наград Донецкой Народной Республики", - отметил он.Пушилин напомнил, что в парламент ДНР внесен законопроект об учреждении медали за освобождение Марьинки."Все ребята должны быть отмечены. Это важно для следующих поколений", - подчеркнул глава ДНР.
https://ria.ru/20240106/patsient-1919896168.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Пушилин: "Все герои спецоперации должны быть удостоены наград"
Российские Вооруженные силы делали и делают порой невозможное, все герои спецоперации должны быть удостоены наград - это важно для новых поколений, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Пушилин.
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денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Пушилин призвал удостоить всех участников спецоперации наградами

Пушилин: все герои СВО должны быть удостоены наград, это важно для поколений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские военные делали и делают порой невозможное, все герои СВО должны быть удостоены наград, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Вооруженные силы Российской Федерации делали порой невозможное, продолжают это делать", - сказал собеседник агентства.
"Сделано очень много, и для нас важным является, чтобы все ребята, все настоящие герои, чтобы они были удостоены наград, причем как наград государственных, так и наград Донецкой Народной Республики", - отметил он.
Пушилин напомнил, что в парламент ДНР внесен законопроект об учреждении медали за освобождение Марьинки.
"Все ребята должны быть отмечены. Это важно для следующих поколений", - подчеркнул глава ДНР.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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