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Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 06.01.2024
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17:33 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/most-1919963623.html
Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 06.01.2024
Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту: 568 со стороны Кубани и 510 - со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T17:33
2024-01-06T17:33
крымский мост
авто
республика крым
тамань (станица)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту: 568 со стороны Кубани и 510 - со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту в субботу перекрывалось дважды. На данный момент проезд открыт. "В очереди со стороны Тамани находится 568 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов" , - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240106/krym-1919888055.html
республика крым
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крымский мост, авто, республика крым, тамань (станица)
Крымский мост, Авто, Республика Крым, Тамань (станица)
Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Более тысячи автомобилей ожидают проезда на подходах к Крымскому мосту

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Вид на Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту: 568 со стороны Кубани и 510 - со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в субботу перекрывалось дважды. На данный момент проезд открыт.
"В очереди со стороны Тамани находится 568 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов" , - говорится в сообщении.
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Крымский мостАвтоРеспублика КрымТамань (станица)
 
 
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