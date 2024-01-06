https://ria.ru/20240106/most-1919963623.html

Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 06.01.2024

Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту: 568 со стороны Кубани и 510 - со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T17:33

2024-01-06T17:33

2024-01-06T17:33

крымский мост

авто

республика крым

тамань (станица)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту: 568 со стороны Кубани и 510 - со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту в субботу перекрывалось дважды. На данный момент проезд открыт. "В очереди со стороны Тамани находится 568 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов" , - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240106/krym-1919888055.html

республика крым

тамань (станица)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крымский мост, авто, республика крым, тамань (станица)