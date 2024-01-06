https://ria.ru/20240106/most-1919963623.html
Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 06.01.2024
Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту: 568 со стороны Кубани и 510 - со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T17:33
2024-01-06T17:33
2024-01-06T17:33
крымский мост
авто
республика крым
тамань (станица)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту: 568 со стороны Кубани и 510 - со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Движение автотранспорта по Крымскому мосту в субботу перекрывалось дважды. На данный момент проезд открыт. "В очереди со стороны Тамани находится 568 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов" , - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240106/krym-1919888055.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, авто, республика крым, тамань (станица)
Крымский мост, Авто, Республика Крым, Тамань (станица)
Более тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту
Более тысячи автомобилей ожидают проезда на подходах к Крымскому мосту