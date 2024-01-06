https://ria.ru/20240106/most-1919956149.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 06.01.2024

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, оно перекрывалось чуть больше чем на час, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T16:26

2024-01-06T16:26

2024-01-06T16:33

республика крым

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, оно перекрывалось чуть больше чем на час, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение было закрыто в субботу в 15.09 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240106/most-1919947997.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, общество