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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 06.01.2024
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16:26 06.01.2024 (обновлено: 16:33 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/most-1919956149.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 06.01.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, оно перекрывалось чуть больше чем на час, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T16:26
2024-01-06T16:33
республика крым
общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, оно перекрывалось чуть больше чем на час, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение было закрыто в субботу в 15.09 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240106/most-1919947997.html
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республика крым, общество
Республика Крым, Общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось чуть больше чем на час

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, оно перекрывалось чуть больше чем на час, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было закрыто в субботу в 15.09 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
На Крымском мосту вновь приостановили движение
Вчера, 15:13
 
Республика КрымОбщество
 
 
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