https://ria.ru/20240106/most-1919947997.html
На Крымском мосту вновь приостановили движение
На Крымском мосту вновь приостановили движение - РИА Новости, 06.01.2024
На Крымском мосту вновь приостановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:13
2024-01-06T15:13
2024-01-06T15:23
крымский мост
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
https://ria.ru/20240106/krym-1919888055.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, происшествия, республика крым
Крымский мост, Происшествия, Республика Крым
На Крымском мосту вновь приостановили движение
На Крымском мосту вновь приостанови движение автомобильного транспорта