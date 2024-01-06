https://ria.ru/20240106/most-1919937151.html

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 06.01.2024

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T13:57

2024-01-06T13:57

2024-01-06T13:57

общество

республика крым

крымский мост

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение было закрыто в субботу в 12.27 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231125/posyagatelstva-1911809152.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, республика крым, крымский мост