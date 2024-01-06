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Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 06.01.2024
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13:57 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/most-1919937151.html
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 06.01.2024
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:57
2024-01-06T13:57
общество
республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение было закрыто в субботу в 12.27 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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республика крым
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общество, республика крым, крымский мост
Общество, Республика Крым, Крымский мост
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили

На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было закрыто в субботу в 12.27 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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ОбществоРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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