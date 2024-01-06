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Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией - РИА Новости, 06.01.2024
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17:38 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/moldavia-1919964301.html
Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией
Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией - РИА Новости, 06.01.2024
Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией
Соединение энергетических сетей Молдавии и Румынии является очередной попыткой властей легитимизировать ликвидацию молдавского государства, заявил один из... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T17:38
2024-01-06T17:38
в мире
молдавия
кишинев
румыния
майя санду
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 6 янв — РИА Новости. Соединение энергетических сетей Молдавии и Румынии является очередной попыткой властей легитимизировать ликвидацию молдавского государства, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Александр Нестеровский в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба молдавского правительства сообщила, что министры энергетики Молдавии и Румынии Виктор Парликов и Себастьян-Иоан Бурдужа подписали в Кишиневе меморандум о намерении объединить газовые и электросети обеих стран. Подчеркивалось, что в меморандуме обозначена возможность увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы-Унгены-Кишинев путем строительства новой магистрали газопровода вокруг Кишинева. Касательно объединения электросетей, меморандум предусматривает создание линии электропередач мощностью 400 кВ (Сучава - Бельцы), которая прямо свяжет Румынию и Молдавию, а также модернизацию существующей линии электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь-Чоара. "Соединение энергетических сетей и обращение двух стран к Европейской комиссии (о включении этих проектов в списки приоритетных – ред.) - очередная попытка легитимизации ликвидации молдавского государства. С каждым днем PAS-овская власть (PAS (ПДС) – правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) уничтожает независимость и суверенитет Молдовы, буквально передавая целые предприятия или руководство ими румынским гражданам или компаниям", - написал Нестеровский, отметив, что европейские партнёры молчаливо одобряют действия правящей молдавской партии. По его мнению, подобные новости - очередное доказательство того, что референдум о европейском курсе, инициированный президентом Молдавии Майей Санду - "лишь фикция, результаты которой никак не повлияют на дальнейшие действия Санду и PAS". Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Также в декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.
https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html
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в мире, молдавия, кишинев, румыния, майя санду, молдовагаз
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Майя Санду, Молдовагаз
Молдавская оппозиция раскритиковала идею о связи энергосетей с Румынией

Оппозиция Молдавии назвала связь энергосетей с Румынией путем ликвидации страны

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 янв — РИА Новости. Соединение энергетических сетей Молдавии и Румынии является очередной попыткой властей легитимизировать ликвидацию молдавского государства, заявил один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Александр Нестеровский в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба молдавского правительства сообщила, что министры энергетики Молдавии и Румынии Виктор Парликов и Себастьян-Иоан Бурдужа подписали в Кишиневе меморандум о намерении объединить газовые и электросети обеих стран. Подчеркивалось, что в меморандуме обозначена возможность увеличения пропускной способности по транспортировке природного газа и продления газопровода Яссы-Унгены-Кишинев путем строительства новой магистрали газопровода вокруг Кишинева. Касательно объединения электросетей, меморандум предусматривает создание линии электропередач мощностью 400 кВ (Сучава - Бельцы), которая прямо свяжет Румынию и Молдавию, а также модернизацию существующей линии электропередачи взаимного подключения 110 кВ Хушь-Чоара.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Отработанная схема: Молдавия "отказалась" от российского газа
3 октября 2023, 08:00
"Соединение энергетических сетей и обращение двух стран к Европейской комиссии (о включении этих проектов в списки приоритетных – ред.) - очередная попытка легитимизации ликвидации молдавского государства. С каждым днем PAS-овская власть (PAS (ПДС) – правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) уничтожает независимость и суверенитет Молдовы, буквально передавая целые предприятия или руководство ими румынским гражданам или компаниям", - написал Нестеровский, отметив, что европейские партнёры молчаливо одобряют действия правящей молдавской партии.
По его мнению, подобные новости - очередное доказательство того, что референдум о европейском курсе, инициированный президентом Молдавии Майей Санду - "лишь фикция, результаты которой никак не повлияют на дальнейшие действия Санду и PAS".
Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Также в декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ
26 декабря 2023, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневРумынияМайя СандуМолдовагаз
 
 
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