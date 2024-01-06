https://ria.ru/20240106/mir-1919948435.html

Французский политик призвал к ликвидации НАТО для наступления мира

Французский политик призвал к ликвидации НАТО для наступления мира - РИА Новости, 06.01.2024

Французский политик призвал к ликвидации НАТО для наступления мира

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к развалу североатлантического альянса, который ведет разорительную политику, для наступления... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T15:14

2024-01-06T15:14

2024-01-06T19:26

специальная военная операция на украине

украина

европа

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флориан филиппо

нато

в мире

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ПАРИЖ, 6 янв — РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к развалу североатлантического альянса, который ведет разорительную политику, для наступления мира. "Ястребы НАТО бессовестно использовали свою марионетку Зеленского, чтобы обрушить экономику наших стран, довести нас до нищеты и отправить сотни тысяч украинцев на верную и бессмысленную смерть! Преступники! Скорее – мирные переговоры! Скорее – уничтожение НАТО ради мира во всем мире!", – написал он в субботу в соцсети X. Кроме того, он указал на слова французского корпусного генерала авиации Брюно Клермона, который ранее в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил, что жители Европы не готовы умирать за Украину, а европейские страны лишь делают вид, что переходят на военную экономику. Помимо этого, Клермон отметил тогда, что с прошлой зимы помощь Киеву со стороны западных стран существенно снизилась, и обратил внимание на значительное превосходство армии РФ в части вооружений. "Нас оскорбляли за то, что мы говорили об этом почти два года", – прокомментировал интервью Филиппо. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html

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украина, европа, россия, флориан филиппо, нато, в мире