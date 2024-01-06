В турецком порту на Черном море в рыболовные сети попала мина
В районе турецкого порта Эрегли на Черном море в рыболовные сети попала мина
© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у берегов Турции
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у берегов Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 6 янв – РИА Новости. Мина попала в рыболовные сети в районе турецкого порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Черном море, прибывшие на место саперы вывезли ее с территории порта для обезвреживания, сообщает телеканал Habertürk.
Рыбаки заметили объект круглой формы в сетях в ночь на субботу, а когда доставили его на берег, поняли, что перед ними мина, о чем и оповестили береговую охрану.
В субботу в порт прибыли водолазы из Стамбула, которые помогли извлечь бомбу на берег, ее вывезут на специальную площадку для контролируемого подрыва.
К счастью, никто из рыбаков не пострадал, порт вновь открыли в субботу. Эрегли является одним из крупнейших портов Турции по перевалке угля, в провинции расположено значительное количество шахт по его добыче.
Главы минобороны Турции, Болгарии и Румынии планируют 11 января в Стамбуле подписать соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море, сообщил ранее турецкий министр Яшар Гюлер.
После начала конфликта на Украине румынские военно-морские силы провели семь операций по уничтожению морских мин. В августе турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны.
ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.