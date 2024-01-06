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В турецком порту на Черном море в рыболовные сети попала мина - РИА Новости, 06.01.2024
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13:19 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/mina-1919932830.html
В турецком порту на Черном море в рыболовные сети попала мина
В турецком порту на Черном море в рыболовные сети попала мина - РИА Новости, 06.01.2024
В турецком порту на Черном море в рыболовные сети попала мина
Мина попала в рыболовные сети в районе турецкого порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Черном море, прибывшие на место саперы вывезли ее с территории порта для... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:19
2024-01-06T13:19
в мире
черное море
турция
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СТАМБУЛ, 6 янв – РИА Новости. Мина попала в рыболовные сети в районе турецкого порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Черном море, прибывшие на место саперы вывезли ее с территории порта для обезвреживания, сообщает телеканал Habertürk. Рыбаки заметили объект круглой формы в сетях в ночь на субботу, а когда доставили его на берег, поняли, что перед ними мина, о чем и оповестили береговую охрану. В субботу в порт прибыли водолазы из Стамбула, которые помогли извлечь бомбу на берег, ее вывезут на специальную площадку для контролируемого подрыва. К счастью, никто из рыбаков не пострадал, порт вновь открыли в субботу. Эрегли является одним из крупнейших портов Турции по перевалке угля, в провинции расположено значительное количество шахт по его добыче. Главы минобороны Турции, Болгарии и Румынии планируют 11 января в Стамбуле подписать соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море, сообщил ранее турецкий министр Яшар Гюлер. После начала конфликта на Украине румынские военно-морские силы провели семь операций по уничтожению морских мин. В августе турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны. ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919874010.html
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в мире, черное море, турция
В мире, Черное море, Турция
В турецком порту на Черном море в рыболовные сети попала мина

В районе турецкого порта Эрегли на Черном море в рыболовные сети попала мина

© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у берегов Турции
Грузовые суда в Черном море у берегов Турции - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у берегов Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 6 янв – РИА Новости. Мина попала в рыболовные сети в районе турецкого порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Черном море, прибывшие на место саперы вывезли ее с территории порта для обезвреживания, сообщает телеканал Habertürk.
Рыбаки заметили объект круглой формы в сетях в ночь на субботу, а когда доставили его на берег, поняли, что перед ними мина, о чем и оповестили береговую охрану.
В субботу в порт прибыли водолазы из Стамбула, которые помогли извлечь бомбу на берег, ее вывезут на специальную площадку для контролируемого подрыва.
К счастью, никто из рыбаков не пострадал, порт вновь открыли в субботу. Эрегли является одним из крупнейших портов Турции по перевалке угля, в провинции расположено значительное количество шахт по его добыче.
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Главы минобороны Турции, Болгарии и Румынии планируют 11 января в Стамбуле подписать соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море, сообщил ранее турецкий министр Яшар Гюлер.
После начала конфликта на Украине румынские военно-морские силы провели семь операций по уничтожению морских мин. В августе турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны.
ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
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