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Президент Сенегала дал начало строительству мемориала жертвам работорговли - РИА Новости, 06.01.2024
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23:11 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/memorial-1919993014.html
Президент Сенегала дал начало строительству мемориала жертвам работорговли
Президент Сенегала дал начало строительству мемориала жертвам работорговли - РИА Новости, 06.01.2024
Президент Сенегала дал начало строительству мемориала жертвам работорговли
Президент Сенегала Макки Салл в столице страны Дакаре дал начало строительству мемориала памяти жертв работорговли, он будет носить название сенегальского... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T23:11
2024-01-06T23:11
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент Сенегала Макки Салл в столице страны Дакаре дал начало строительству мемориала памяти жертв работорговли, он будет носить название сенегальского острова Горе, служившего перевалочным пунктом для отправки рабов из Африки в Северную Америку и Южную Америку, пишет портал Dakaractu. "Горейский мемориал призван быть местом, напоминающим о нашей истории, чтобы ужас прошлого больше не повторился", - приводит портал слова сенегальского президента на церемонии запуска работ. Отмечается, что частью мемориального комплекса площадью 35 тысяч квадратных метров станет выполненная из стали башня высотой 108 метров, также он будет включать центр изучения работорговли, выставочный центр, коммерческую зону, кинотеатр и другие здания. По данным ЮНЕСКО, с XV по XIX века сенегальский остров Горе был крупнейшим центром работорговли на африканском побережье. Как говорится на сайте организации, остров сегодня остается "символом человеческой эксплуатации". В 1978 остров Горе был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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в мире, сенегал, юнеско, дакар (город), африка
В мире, Сенегал, ЮНЕСКО, Дакар (город), Африка
Президент Сенегала дал начало строительству мемориала жертвам работорговли

Dakaractu: в Сенегале дали начало строительству мемориала жертвам работорговли

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сенегал Макки Салл
Президент Республики Сенегал Макки Салл
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Республики Сенегал Макки Салл . Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент Сенегала Макки Салл в столице страны Дакаре дал начало строительству мемориала памяти жертв работорговли, он будет носить название сенегальского острова Горе, служившего перевалочным пунктом для отправки рабов из Африки в Северную Америку и Южную Америку, пишет портал Dakaractu.
«
"Горейский мемориал призван быть местом, напоминающим о нашей истории, чтобы ужас прошлого больше не повторился", - приводит портал слова сенегальского президента на церемонии запуска работ.
Отмечается, что частью мемориального комплекса площадью 35 тысяч квадратных метров станет выполненная из стали башня высотой 108 метров, также он будет включать центр изучения работорговли, выставочный центр, коммерческую зону, кинотеатр и другие здания.
По данным ЮНЕСКО, с XV по XIX века сенегальский остров Горе был крупнейшим центром работорговли на африканском побережье. Как говорится на сайте организации, остров сегодня остается "символом человеческой эксплуатации". В 1978 остров Горе был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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