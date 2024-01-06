https://ria.ru/20240106/memorial-1919993014.html

Президент Сенегала дал начало строительству мемориала жертвам работорговли

Президент Сенегала дал начало строительству мемориала жертвам работорговли - РИА Новости, 06.01.2024

Президент Сенегала дал начало строительству мемориала жертвам работорговли

Президент Сенегала Макки Салл в столице страны Дакаре дал начало строительству мемориала памяти жертв работорговли, он будет носить название сенегальского... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T23:11

2024-01-06T23:11

2024-01-06T23:11

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент Сенегала Макки Салл в столице страны Дакаре дал начало строительству мемориала памяти жертв работорговли, он будет носить название сенегальского острова Горе, служившего перевалочным пунктом для отправки рабов из Африки в Северную Америку и Южную Америку, пишет портал Dakaractu. "Горейский мемориал призван быть местом, напоминающим о нашей истории, чтобы ужас прошлого больше не повторился", - приводит портал слова сенегальского президента на церемонии запуска работ. Отмечается, что частью мемориального комплекса площадью 35 тысяч квадратных метров станет выполненная из стали башня высотой 108 метров, также он будет включать центр изучения работорговли, выставочный центр, коммерческую зону, кинотеатр и другие здания. По данным ЮНЕСКО, с XV по XIX века сенегальский остров Горе был крупнейшим центром работорговли на африканском побережье. Как говорится на сайте организации, остров сегодня остается "символом человеческой эксплуатации". В 1978 остров Горе был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20231002/ukrainki-1900020840.html

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