Мантуров исполнил мечту школьника о встрече с летчиком-испытателем
Мантуров исполнил мечту 17-летнего школьника о встрече с летчиком-испытателем
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров исполнил мечту 17-летнего Алексея из Москвы в рамках акции "Елка желаний".
Уточняется, что юноша хотел встретиться с летчиком-испытателем и осмотреть истребитель Су-57.
«
"Алексей, выполняем твое желание. Знакомьтесь — наше все, наш боевой современный самолет пятого поколения, который сейчас везде себя хорошо показывает. Из школьников ты первый, кто посмотрел на него вблизи", — сказал летчик-испытатель Сергей Костин, показывая юноше истребитель.
© Минпромторг России/Telegram17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
1 из 3
© Минпромторг России/Telegram17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
2 из 3
© Минпромторг России/Telegram17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
3 из 3
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
1 из 3
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
2 из 3
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
3 из 3
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства.