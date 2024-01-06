https://ria.ru/20240106/mechta-1919973241.html

Мантуров исполнил мечту школьника о встрече с летчиком-испытателем

Мантуров исполнил мечту школьника о встрече с летчиком-испытателем - РИА Новости, 06.01.2024

Мантуров исполнил мечту школьника о встрече с летчиком-испытателем

Глава Минпромторга Денис Мантуров исполнил мечту 17-летнего Алексея из Москвы в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T18:57

2024-01-06T18:57

2024-01-06T19:14

хорошие новости

общество

россия

москва

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

су-57

новый год

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров исполнил мечту 17-летнего Алексея из Москвы в рамках акции "Елка желаний".Уточняется, что юноша хотел встретиться с летчиком-испытателем и осмотреть истребитель Су-57."Алексей, выполняем твое желание. Знакомьтесь — наше все, наш боевой современный самолет пятого поколения, который сейчас везде себя хорошо показывает. Из школьников ты первый, кто посмотрел на него вблизи", — сказал летчик-испытатель Сергей Костин, показывая юноше истребитель.Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства.

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