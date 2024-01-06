Рейтинг@Mail.ru
Мантуров исполнил мечту школьника о встрече с летчиком-испытателем - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
18:57 06.01.2024 (обновлено: 19:14 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/mechta-1919973241.html
Мантуров исполнил мечту школьника о встрече с летчиком-испытателем
Мантуров исполнил мечту школьника о встрече с летчиком-испытателем - РИА Новости, 06.01.2024
Мантуров исполнил мечту школьника о встрече с летчиком-испытателем
Глава Минпромторга Денис Мантуров исполнил мечту 17-летнего Алексея из Москвы в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T18:57
2024-01-06T19:14
хорошие новости
общество
россия
москва
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
су-57
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919974662_244:0:2200:1100_1920x0_80_0_0_304633d6f6deb156255e1523b06bdf1d.png
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров исполнил мечту 17-летнего Алексея из Москвы в рамках акции "Елка желаний".Уточняется, что юноша хотел встретиться с летчиком-испытателем и осмотреть истребитель Су-57.&quot;Алексей, выполняем твое желание. Знакомьтесь — наше все, наш боевой современный самолет пятого поколения, который сейчас везде себя хорошо показывает. Из школьников ты первый, кто посмотрел на него вблизи&quot;, — сказал летчик-испытатель Сергей Костин, показывая юноше истребитель.Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства.
https://ria.ru/20240105/mechty-1919789278.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919974662_488:0:1955:1100_1920x0_80_0_0_6701825dfd65678d775821daedaa1a9f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), су-57, новый год, елка желаний
Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Су-57, Новый год, Елка желаний
Мантуров исполнил мечту школьника о встрече с летчиком-испытателем

Мантуров исполнил мечту 17-летнего школьника о встрече с летчиком-испытателем

© Минпромторг России/TelegramГлава Минпромторга Денис Мантуров возле "Елки желаний"
Глава Минпромторга Денис Мантуров возле Елки желаний
© Минпромторг России/Telegram
Глава Минпромторга Денис Мантуров возле "Елки желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров исполнил мечту 17-летнего Алексея из Москвы в рамках акции "Елка желаний".
Уточняется, что юноша хотел встретиться с летчиком-испытателем и осмотреть истребитель Су-57.
«

"Алексей, выполняем твое желание. Знакомьтесь — наше все, наш боевой современный самолет пятого поколения, который сейчас везде себя хорошо показывает. Из школьников ты первый, кто посмотрел на него вблизи", — сказал летчик-испытатель Сергей Костин, показывая юноше истребитель.

© Минпромторг России/Telegram17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
© Минпромторг России/Telegram
1 из 3
© Минпромторг России/Telegram17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
© Минпромторг России/Telegram
2 из 3
© Минпромторг России/Telegram17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
© Минпромторг России/Telegram
3 из 3
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
© Минпромторг России/Telegram
1 из 3
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
© Минпромторг России/Telegram
2 из 3
17-летний Алексей из Москвы, мечту которого осуществил глава Минпромторга Денис Мантуров
© Минпромторг России/Telegram
3 из 3
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства.
Акция Елка желаний
Кравцов исполнил мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
5 января, 10:09
 
Хорошие новостиОбществоРоссияМоскваДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Су-57Новый годЕлка желаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала