https://ria.ru/20240106/mandariny-1919902134.html

Россияне съедают больше пятой части мирового экспорта мандаринов

Россияне съедают больше пятой части мирового экспорта мандаринов - РИА Новости, 06.01.2024

Россияне съедают больше пятой части мирового экспорта мандаринов

Самой "мандариновой" страной за первые девять месяцев 2023 года стала Россия - на нее пришлись более чем 20% мирового импорта этих цитрусовых, или 406 тысяч... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T08:51

2024-01-06T08:51

2024-01-06T08:51

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Самой "мандариновой" страной за первые девять месяцев 2023 года стала Россия - на нее пришлись более чем 20% мирового импорта этих цитрусовых, или 406 тысяч тонн. В денежном выражении в импорте мандаринов также лидирует РФ, а США заняли второе место, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных и данных, предоставленных агентству "Руспродсоюзом". Так, в общем объеме мандаринового импорта в мире за девять месяцев прошлого года, который превысил 1,8 миллиона тонн, Россия заняла 21% с 406 тысячами тонн. При этом второе место по количеству купленных мандаринов с заметным отрывом от России заняли США, на которые пришлось 13% мирового импорта, или 242 тысячи тонн. Далее расположились Великобритания - 8% (или 153 тысячи тонн) и Франция - 7% (или 138 тысяч тонн). Замыкает пятерку стран, больше остальных покупающих мандарины, Германия, которая импортировала 107 тысяч тонн этих цитрусовых (7%). В денежном выражении Россия и США также стали лидерами по импорту мандаринов, купив их за девять месяцев 2023 года на 421 миллион и 396 миллионов долларов соответственно. При этом РФ за год нарастила объемы на 8,4%, а США - сократили почти на 22%. Третье место досталось Франции, которая ввезла цитрусовых на 240 миллионов долларов, что на 28% больше показателей за девять месяцев 2022 года. В топ-5 любителей мандаринов все также входят Великобритания и Германия, купившие плодов на 203 миллиона долларов (+1,5%) и 196 миллиона долларов (+7,5%) соответственно. Кроме того, в десятку крупнейших экономик, покупающих мандарины, вошли Индонезия (137 миллионов долларов), Китай и Канада (по 81 миллиону), Польша (74 миллиона) и Гонконг (57 миллионов). Среди них больше всего объемы импорта за год выросли у Гонконга - на 35,4%, а меньше всего у Польши - на 6,1%.

https://ria.ru/20231209/mandariny-1914774492.html

https://ria.ru/20240104/mandariny-1919654387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, великобритания, руспродсоюз