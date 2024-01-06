https://ria.ru/20240106/lyubimova-1919911468.html

Любимова исполнила мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Любимова исполнила мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 06.01.2024

Любимова исполнила мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила мечты двух девочек с "Елки желаний" - Маргарите из Ульяновска министр пообещала попасть в "Артек", а Инге из... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:05

2024-01-06T10:05

2024-01-06T10:05

культура

новости культуры

ольга любимова

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнила мечты двух девочек с "Елки желаний" - Маргарите из Ульяновска министр пообещала попасть в "Артек", а Инге из Салехарда помогла сходить в цирк Запашных. "Любая мечта, на самом деле, может сбыться, если хочется чего-то добиться в жизни, если хочется научиться и стать каким-то профессионалом своего дела. Тут же главное не бояться. Наверное, столько ребят думают, что тут какие-то подставные дети, которых где-то откуда-то берут, а на самом деле стоит сделать самое главное: сделать первый шаг и захотеть", - сказала министр на встрече с Ингой и её мамой. Любимова исполнила мечту девочки, которая хотела побывать в Цирке братьев Запашных. Инга рассказала главе ведомства, что сходила на экскурсию по закулисью цирка и посетила шоу "Больше Меньше". Министр также пообщалась с Маргаритой и пообещала исполнить её желание. "Тебя там будут ждать с большой радостью. Только мы вместе должны немножко подождать, потому что только весной будет понятно, какие смены, в какие дни и дети какого возраста, куда поедут. Мы все это вместе с (твоей - ред.) мамой уточним, выясним по времени, по твоему расписания обязательно посмотрим, свяжемся с нашими коллегами из "Артека", а вы нам пришлете документы, где Марго участвует, на каких играет инструментах, что любит, что не любит", - сказала Любимова по видеосвязи Маргарите и её маме. Министр также подарила девочке два билета в Ульяновский ТЮЗ на спектакль "Верхом на портфеле", чтобы ей запомнилась "Ёлка желаний", так как в "Артек" она сможет поехать нескоро. "У вас в Ульяновске есть замечательный детский театр и мы посмотрели там расписание. Там есть очень хороший спектакль, нам посоветовали, "Верхом на портфеле" он называется. Мы хотели бы пригласить тебя с мамой в театре 25 января", - добавила глава ведомства. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено 7950 заветных желаний.

https://ria.ru/20240104/elka-1919722418.html

https://ria.ru/20240103/mechty-1919553825.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, ольга любимова, общество