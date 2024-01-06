https://ria.ru/20240106/lukashenko-1919938516.html
Лукашенко встретился с белорусками, которые готовятся к полету в космос
Лукашенко встретился с белорусками, которые готовятся к полету в космос - РИА Новости, 06.01.2024
Лукашенко встретился с белорусками, которые готовятся к полету в космос
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с белорусками, которые готовятся к полету в космос, сообщает в субботу Sputnik Беларусь. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:12
2024-01-06T14:12
2024-01-06T14:12
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космос - риа наука
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МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с белорусками, которые готовятся к полету в космос, сообщает в субботу Sputnik Беларусь. "Во Дворец Независимости (рабочая резиденция белорусского президента - ред.) на встречу с главой государства приехали основная участница предстоящего космического полета Марина Василевская и дублер Анастасия Ленкова. Девушки проходят обучение в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Ожидается, что космический полет состоится уже в этом году", - говорится в сообщении. По данным агентства, Лукашенко поздравил участниц космической программы с Новым годом и Рождеством, подарив цветы и наручные часы. "Вдруг время перепутаете… Но я установил точное белорусское время", - с юмором отметил глава государства. "Ну так что, полетим? Или передумали?" - спросил Лукашенко. Девушки уверено ответили, что планы остаются прежними и полет в космос обязательно состоится. "Но мы вас будем ждать здесь", - сказал Лукашенко. Он уточнил, готовятся ли основной участник и дублер по одной и той же программе. Оказалось, что это действительно так. "Самое главное, чтобы никакой ревности не было. Вы не пропадете все равно. Из миллионов девчонок вас выбрали", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20221224/kosmonavtki-1841093648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Космос - РИА Наука, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко встретился с белорусками, которые готовятся к полету в космос
Лукашенко поздравил женщин, которые готовятся к полету в космос, с Новым годом
МИНСК, 6 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с белорусками, которые готовятся к полету в космос, сообщает в субботу Sputnik Беларусь
.
"Во Дворец Независимости (рабочая резиденция белорусского президента - ред.) на встречу с главой государства приехали основная участница предстоящего космического полета Марина Василевская и дублер Анастасия Ленкова. Девушки проходят обучение в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Ожидается, что космический полет состоится уже в этом году", - говорится в сообщении.
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По данным агентства, Лукашенко поздравил участниц космической программы с Новым годом и Рождеством, подарив цветы и наручные часы. "Вдруг время перепутаете… Но я установил точное белорусское время", - с юмором отметил глава государства.
"Ну так что, полетим? Или передумали?" - спросил Лукашенко. Девушки уверено ответили, что планы остаются прежними и полет в космос обязательно состоится. "Но мы вас будем ждать здесь", - сказал Лукашенко.
Он уточнил, готовятся ли основной участник и дублер по одной и той же программе. Оказалось, что это действительно так. "Самое главное, чтобы никакой ревности не было. Вы не пропадете все равно. Из миллионов девчонок вас выбрали", - добавил глава государства.
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