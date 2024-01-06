https://ria.ru/20240106/lukashenko-1919938516.html

Лукашенко встретился с белорусками, которые готовятся к полету в космос

Лукашенко встретился с белорусками, которые готовятся к полету в космос - РИА Новости, 06.01.2024

Лукашенко встретился с белорусками, которые готовятся к полету в космос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с белорусками, которые готовятся к полету в космос, сообщает в субботу Sputnik Беларусь. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T14:12

2024-01-06T14:12

2024-01-06T14:12

в мире

космос - риа наука

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863507454_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_bc7e157c7ff10c9bc980c0d7d63ff231.jpg

МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с белорусками, которые готовятся к полету в космос, сообщает в субботу Sputnik Беларусь. "Во Дворец Независимости (рабочая резиденция белорусского президента - ред.) на встречу с главой государства приехали основная участница предстоящего космического полета Марина Василевская и дублер Анастасия Ленкова. Девушки проходят обучение в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Ожидается, что космический полет состоится уже в этом году", - говорится в сообщении. По данным агентства, Лукашенко поздравил участниц космической программы с Новым годом и Рождеством, подарив цветы и наручные часы. "Вдруг время перепутаете… Но я установил точное белорусское время", - с юмором отметил глава государства. "Ну так что, полетим? Или передумали?" - спросил Лукашенко. Девушки уверено ответили, что планы остаются прежними и полет в космос обязательно состоится. "Но мы вас будем ждать здесь", - сказал Лукашенко. Он уточнил, готовятся ли основной участник и дублер по одной и той же программе. Оказалось, что это действительно так. "Самое главное, чтобы никакой ревности не было. Вы не пропадете все равно. Из миллионов девчонок вас выбрали", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20221224/kosmonavtki-1841093648.html

https://ria.ru/20231114/luna-1909360136.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, белоруссия, александр лукашенко