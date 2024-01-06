https://ria.ru/20240106/krym-1919888055.html
Над Крымом перехватили четыре украинские ракеты
Над Крымом перехватили четыре украинские ракеты - РИА Новости, 06.01.2024
Над Крымом перехватили четыре украинские ракеты
Российская ПВО перехватила и уничтожила над Крымом четыре украинские ракеты, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T01:46
2024-01-06T01:46
2024-01-06T02:13
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российская ПВО перехватила и уничтожила над Крымом четыре украинские ракеты, сообщили в Минобороны."Шестого января около 0.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в военном ведомстве.Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над полуостровом четыре ракеты.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО. Так, вечером над Черным морем сбили пять беспилотников, а накануне днем удалось уничтожить украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919874010.html
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россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире
Над Крымом перехватили четыре украинские ракеты
Силы ПВО уничтожили над Крымом четыре украинские авиационные ракеты
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российская ПВО перехватила и уничтожила над Крымом четыре украинские ракеты, сообщили в Минобороны.
«
"Шестого января около 0.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в военном ведомстве.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над полуостровом четыре ракеты.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО. Так, вечером над Черным морем сбили пять беспилотников, а накануне днем удалось уничтожить украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Российская ПВО перехватила пять украинских дронов над Черным морем