https://ria.ru/20240106/krym-1919888055.html

Над Крымом перехватили четыре украинские ракеты

Над Крымом перехватили четыре украинские ракеты - РИА Новости, 06.01.2024

Над Крымом перехватили четыре украинские ракеты

Российская ПВО перехватила и уничтожила над Крымом четыре украинские ракеты, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T01:46

2024-01-06T01:46

2024-01-06T02:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российская ПВО перехватила и уничтожила над Крымом четыре украинские ракеты, сообщили в Минобороны."Шестого января около 0.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в военном ведомстве.Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над полуостровом четыре ракеты.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО. Так, вечером над Черным морем сбили пять беспилотников, а накануне днем удалось уничтожить украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240105/bespilotniki-1919874010.html

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