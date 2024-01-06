https://ria.ru/20240106/koalitsiya-1919955989.html

Ирак намерен ускорить переговоры о выводе сил международной коалиции

Ирак намерен ускорить переговоры о выводе сил международной коалиции - РИА Новости, 06.01.2024

Ирак намерен ускорить переговоры о выводе сил международной коалиции

Иракское правительство намерено ускорить переговоры с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией об окончательном выводе ее сил из страны,... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T16:25

2024-01-06T16:25

2024-01-06T16:26

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БАГДАД, 6 янв — РИА Новости. Иракское правительство намерено ускорить переговоры с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией об окончательном выводе ее сил из страны, сообщил РИА Новости советник по прессе иракского премьер-министра Хишам ар-Рукаби. "Правительство привержено задаче ускорить диалог с международной коалицией по выводу ее сил из страны. Наши технические группы ведут переговоры с государствами коалиции", — сказал ар-Рукаби. "Главнокомандующий ВС Ирака (премьер-министр - ред.) постоянно контролирует состав вооруженных сил, чтобы подготовиться к периоду после вывода сил международной коалиции, при том, что они не выполняют никаких боевых задач на земле", - отметил он. В пятницу глава иракского правительства Мухаммед ас-Судани подтвердил "устойчивую и принципиальную" позицию Багдада о том, что следует завершить присутствие в Ираке коалиции, уже выполнившей свои функции. Он также сообщил, что правительство в ближайшее время определит даты начала работы двустороннего комитета, который будет регулировать процедуру окончательного вывода сил коалиции из Ирака. Заявление ас-Судани было сделано после того, как 4 января вооруженные силы Ирака возложили на коалицию ответственность за удар по штабу народного ополчения в Багдаде. По сообщениям иракских СМИ, один из командиров шиитской группировки "Харакат ан-Нуджаба" погиб в результате удара беспилотника по штабу ополчения на востоке иракской столицы. В результате авиаудара пострадали также шесть человек, включая командира разведки народного ополчения. ВС Ирака охарактеризовали эту атаку как вопиющее нарушение суверенитета страны и действие, не отличающееся от теракта. Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. После этих событий коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции. В августе прошлого года ас-Судани заявлял, что Ирак обсуждает со странами международной коалиции формы возможного сотрудничества после того, как Багдад перестал нуждаться в присутствии иностранных боевых подразделений в стране.

https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html

https://ria.ru/20240106/iran-1919887657.html

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сша

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в мире, ирак, сша, багдад (город), касем сулеймани