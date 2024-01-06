https://ria.ru/20240106/klimovsk-1919985934.html

Власти рассказали подробности о ситуации с отоплением в Подольске

Власти рассказали подробности о ситуации с отоплением в Подольске - РИА Новости, 07.01.2024

Власти рассказали подробности о ситуации с отоплением в Подольске

Власти Подмосковья почти целый день не знали о проблемах с отоплением в микрорайоне Климовск в Подольске, заявил вице-губернатор области Евгений Хромушин, его... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-06T21:10

2024-01-06T21:10

2024-01-07T00:07

подольск

климовск

жкх

московская область (подмосковье)

евгений хромушин

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Власти Подмосковья почти целый день не знали о проблемах с отоплением в микрорайоне Климовск в Подольске, заявил вице-губернатор области Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба главы и правительства региона."Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области. Практически сутки мы находились в неведении", — сказал он.Хромушин поблагодарил местных жителей, которые в том числе в соцсетях сообщили об этой проблеме. После этого власти развернули штаб, о ситуации проинформировали губернатора Андрея Воробьева. Тот, в свою очередь, поручил ввести режим ЧС и собрать все силы из региона.Ранее сегодня вице-губернатор заявил, что основную проблему с теплоснабжением в микрорайоне Климовск планируют решить до завтрашнего дня.Позднее глава городского округа Григорий Артамонов сообщил, что тепло уже подали в 45 многоквартирных жилых домов Подольска. По его словам, специалисты локализовали аварии на магистралях и обследовали трубопроводы. Также по мере необходимости запускается прогрев систем тепловыми пушками. Кроме того, продолжается заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома.Артамонов добавил, что сейчас тепло запускают по адресам: ул. Заводская, 6; Заводская, 4а; Симферопольская, 5, и проспект 50 лет Октября, 7/7.

https://ria.ru/20240106/energoresursy-1919976808.html

подольск

климовск

московская область (подмосковье)

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подольск, климовск, жкх, московская область (подмосковье), евгений хромушин