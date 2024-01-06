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Власти рассказали подробности о ситуации с отоплением в Подольске - РИА Новости, 07.01.2024
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21:10 06.01.2024 (обновлено: 00:07 07.01.2024)
https://ria.ru/20240106/klimovsk-1919985934.html
Власти рассказали подробности о ситуации с отоплением в Подольске
Власти рассказали подробности о ситуации с отоплением в Подольске - РИА Новости, 07.01.2024
Власти рассказали подробности о ситуации с отоплением в Подольске
Власти Подмосковья почти целый день не знали о проблемах с отоплением в микрорайоне Климовск в Подольске, заявил вице-губернатор области Евгений Хромушин, его... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-06T21:10
2024-01-07T00:07
подольск
климовск
жкх
московская область (подмосковье)
евгений хромушин
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Власти Подмосковья почти целый день не знали о проблемах с отоплением в микрорайоне Климовск в Подольске, заявил вице-губернатор области Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба главы и правительства региона."Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области. Практически сутки мы находились в неведении", — сказал он.Хромушин поблагодарил местных жителей, которые в том числе в соцсетях сообщили об этой проблеме. После этого власти развернули штаб, о ситуации проинформировали губернатора Андрея Воробьева. Тот, в свою очередь, поручил ввести режим ЧС и собрать все силы из региона.Ранее сегодня вице-губернатор заявил, что основную проблему с теплоснабжением в микрорайоне Климовск планируют решить до завтрашнего дня.Позднее глава городского округа Григорий Артамонов сообщил, что тепло уже подали в 45 многоквартирных жилых домов Подольска. По его словам, специалисты локализовали аварии на магистралях и обследовали трубопроводы. Также по мере необходимости запускается прогрев систем тепловыми пушками. Кроме того, продолжается заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома.Артамонов добавил, что сейчас тепло запускают по адресам: ул. Заводская, 6; Заводская, 4а; Симферопольская, 5, и проспект 50 лет Октября, 7/7.
https://ria.ru/20240106/energoresursy-1919976808.html
подольск
климовск
московская область (подмосковье)
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подольск, климовск, жкх, московская область (подмосковье), евгений хромушин
Подольск, Климовск, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Евгений Хромушин
Власти рассказали подробности о ситуации с отоплением в Подольске

Вице-губернатор Подмосковья заявил, что ЧП с отоплением в Подольске скрывали

© Фото : Григорий Артамонов/TelegramРабота аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Григорий Артамонов/Telegram
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Власти Подмосковья почти целый день не знали о проблемах с отоплением в микрорайоне Климовск в Подольске, заявил вице-губернатор области Евгений Хромушин, его слова приводит пресс-служба главы и правительства региона.
«
"Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области. Практически сутки мы находились в неведении", — сказал он.
Хромушин поблагодарил местных жителей, которые в том числе в соцсетях сообщили об этой проблеме. После этого власти развернули штаб, о ситуации проинформировали губернатора Андрея Воробьева. Тот, в свою очередь, поручил ввести режим ЧС и собрать все силы из региона.
Ранее сегодня вице-губернатор заявил, что основную проблему с теплоснабжением в микрорайоне Климовск планируют решить до завтрашнего дня.
Позднее глава городского округа Григорий Артамонов сообщил, что тепло уже подали в 45 многоквартирных жилых домов Подольска. По его словам, специалисты локализовали аварии на магистралях и обследовали трубопроводы. Также по мере необходимости запускается прогрев систем тепловыми пушками. Кроме того, продолжается заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома.
Артамонов добавил, что сейчас тепло запускают по адресам: ул. Заводская, 6; Заводская, 4а; Симферопольская, 5, и проспект 50 лет Октября, 7/7.
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ПодольскКлимовскЖКХМосковская область (Подмосковье)Евгений Хромушин
 
 
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