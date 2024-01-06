https://ria.ru/20240106/kholop-1919924420.html

Кассовые сборы фильма "Холоп-2" превысили два миллиарда рублей

Кассовые сборы фильма "Холоп-2" превысили два миллиарда рублей - РИА Новости, 06.01.2024

Кассовые сборы фильма "Холоп-2" превысили два миллиарда рублей

Фильм "Холоп — 2" собрал в российском прокате с начала года более 2 миллиардов рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС)... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T12:03

2024-01-06T12:03

2024-01-06T12:26

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Фильм "Холоп — 2" собрал в российском прокате с начала года более 2 миллиардов рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. Фильм "Холоп — 2", снятый, как и оригинальная картина, режиссером Климом Шипенко, вышел на экраны 1 января. "Общие сборы - 2 028 192 516 рублей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС. В день премьеры фильм собрал 314 721 551 рубль. Первый миллиард "Холоп — 2" собрал уже 3 января. Кассовые сборы фильма-конкурента новогоднего проката - "Бременские музыканты" приближаются к 1,5 миллиардам рублей, пока составляют - 1 471 972 890 рублей. Комедия "Холоп — 2" - продолжение истории перевоспитания "мажора" Гриши из кинокартины "Холоп" 2019 года. К своим ролям во второй части вернулись Милош Бикович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, а новую главную героиню сыграла Аглая Тарасова.

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Влада Копылова

новости культуры, кино, россия, клим шипенко, милош бикович, мария миронова