https://ria.ru/20240106/kholop-1919924420.html
Кассовые сборы фильма "Холоп-2" превысили два миллиарда рублей
Кассовые сборы фильма "Холоп-2" превысили два миллиарда рублей - РИА Новости, 06.01.2024
Кассовые сборы фильма "Холоп-2" превысили два миллиарда рублей
Фильм "Холоп — 2" собрал в российском прокате с начала года более 2 миллиардов рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС)... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:03
2024-01-06T12:03
2024-01-06T12:26
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Фильм "Холоп — 2" собрал в российском прокате с начала года более 2 миллиардов рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино. Фильм "Холоп — 2", снятый, как и оригинальная картина, режиссером Климом Шипенко, вышел на экраны 1 января. "Общие сборы - 2 028 192 516 рублей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС. В день премьеры фильм собрал 314 721 551 рубль. Первый миллиард "Холоп — 2" собрал уже 3 января. Кассовые сборы фильма-конкурента новогоднего проката - "Бременские музыканты" приближаются к 1,5 миллиардам рублей, пока составляют - 1 471 972 890 рублей. Комедия "Холоп — 2" - продолжение истории перевоспитания "мажора" Гриши из кинокартины "Холоп" 2019 года. К своим ролям во второй части вернулись Милош Бикович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, а новую главную героиню сыграла Аглая Тарасова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино, россия, клим шипенко, милош бикович, мария миронова
Культура, Новости культуры, Кино, Россия, Клим Шипенко, Милош Бикович, Мария Миронова
Кассовые сборы фильма "Холоп-2" превысили два миллиарда рублей
Кассовые сборы фильма "Холоп-2" превысили два миллиарда рублей с начала года
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Фильм "Холоп — 2" собрал в российском прокате с начала года более 2 миллиардов рублей, свидетельствует Единая автоматизированная информационная система
(ЕАИС) Фонда кино.
Фильм "Холоп — 2", снятый, как и оригинальная картина, режиссером Климом Шипенко, вышел на экраны 1 января.
"Общие сборы - 2 028 192 516 рублей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕАИС.
В день премьеры фильм собрал 314 721 551 рубль. Первый миллиард "Холоп — 2" собрал уже 3 января. Кассовые сборы фильма-конкурента новогоднего проката - "Бременские музыканты" приближаются к 1,5 миллиардам рублей, пока составляют - 1 471 972 890 рублей.
Комедия "Холоп — 2" - продолжение истории перевоспитания "мажора" Гриши из кинокартины "Холоп" 2019 года. К своим ролям во второй части вернулись Милош Бикович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, а новую главную героиню сыграла Аглая Тарасова.
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