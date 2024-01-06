https://ria.ru/20240106/kazakhstan-1919936947.html

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 06.01.2024

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3

На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщила в субботу сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) министерства по чрезвычайным РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T13:55

2024-01-06T13:55

2024-01-06T13:55

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщила в субботу сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) министерства по чрезвычайным ситуациям республики. "Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 января 2024 года в 14 часов 26 минут 7 секунд алматинского времени (11.26 мск – ред.) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 516 километрах на север от города Алматы на территории Казахстана", - говорится в сообщении. Отмечается, что землетрясение магнитудой 4,3 произошло на глубине 15 километров.

https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919881047.html

казахстан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан