https://ria.ru/20240106/kazakhstan-1919936947.html
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 06.01.2024
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3
На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщила в субботу сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) министерства по чрезвычайным РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:55
2024-01-06T13:55
2024-01-06T13:55
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казахстан
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АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщила в субботу сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) министерства по чрезвычайным ситуациям республики. "Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 января 2024 года в 14 часов 26 минут 7 секунд алматинского времени (11.26 мск – ред.) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 516 километрах на север от города Алматы на территории Казахстана", - говорится в сообщении. Отмечается, что землетрясение магнитудой 4,3 произошло на глубине 15 километров.
https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919881047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3
На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3
АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщила в субботу сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 января 2024 года в 14 часов 26 минут 7 секунд алматинского времени (11.26 мск – ред.) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 516 километрах на север от города Алматы на территории Казахстана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 4,3 произошло на глубине 15 километров.
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