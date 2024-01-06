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В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 06.01.2024
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13:55 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/kazakhstan-1919936947.html
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 06.01.2024
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3
На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщила в субботу сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) министерства по чрезвычайным РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:55
2024-01-06T13:55
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АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщила в субботу сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) министерства по чрезвычайным ситуациям республики. "Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 января 2024 года в 14 часов 26 минут 7 секунд алматинского времени (11.26 мск – ред.) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 516 километрах на север от города Алматы на территории Казахстана", - говорится в сообщении. Отмечается, что землетрясение магнитудой 4,3 произошло на глубине 15 километров.
https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919881047.html
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,3

На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 6 янв - РИА Новости. На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщила в субботу сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 6 января 2024 года в 14 часов 26 минут 7 секунд алматинского времени (11.26 мск – ред.) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 516 километрах на север от города Алматы на территории Казахстана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 4,3 произошло на глубине 15 километров.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
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