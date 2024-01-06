https://ria.ru/20240106/katastrofa-1919889165.html
Авиакатастрофа с актером Кристианом Оливером попала на видео
Авиакатастрофа с актером Кристианом Оливером попала на видео - РИА Новости, 06.01.2024
Авиакатастрофа с актером Кристианом Оливером попала на видео
В Сети появилось видео с падением частного самолета на Карибах, в результате которого погиб актер Кристиан Оливер и две его дочери. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T02:02
2024-01-06T02:02
2024-01-06T07:15
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. В Сети появилось видео с падением частного самолета на Карибах, в результате которого погиб актер Кристиан Оливер и две его дочери.На кадрах, снятых очевидцем, видно, как небольшое воздушное судно падает носом вниз и на большой скорости врезается в воду.Ранее национальная полиция Сент-Винсент и Гренадины сообщила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились на частном самолете после вылета из аэропорта. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, однако спасти никого не удалось.Как сообщил портал TMZ, в результате трагедии погиб 51-летний голливудский актер Кристиан Оливер и две его дочери возрастом 10 и 12 лет.
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в мире, гренадины
Культура, В мире, Гренадины
Авиакатастрофа с актером Кристианом Оливером попала на видео
Опубликовано видео падения самолета с актером Кристианом Оливером
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. В Сети появилось видео с падением частного самолета на Карибах, в результате которого погиб актер Кристиан Оливер и две его дочери.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как небольшое воздушное судно падает носом вниз и на большой скорости врезается в воду.
Ранее национальная полиция Сент-Винсент и Гренадины
сообщила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились на частном самолете после вылета из аэропорта. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, однако спасти никого не удалось.
Как сообщил портал TMZ, в результате трагедии погиб 51-летний голливудский актер Кристиан Оливер и две его дочери возрастом 10 и 12 лет.
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