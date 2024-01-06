https://ria.ru/20240106/katastrofa-1919889165.html

Авиакатастрофа с актером Кристианом Оливером попала на видео

Авиакатастрофа с актером Кристианом Оливером попала на видео - РИА Новости, 06.01.2024

Авиакатастрофа с актером Кристианом Оливером попала на видео

В Сети появилось видео с падением частного самолета на Карибах, в результате которого погиб актер Кристиан Оливер и две его дочери. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T02:02

2024-01-06T02:02

2024-01-06T07:15

культура

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. В Сети появилось видео с падением частного самолета на Карибах, в результате которого погиб актер Кристиан Оливер и две его дочери.На кадрах, снятых очевидцем, видно, как небольшое воздушное судно падает носом вниз и на большой скорости врезается в воду.Ранее национальная полиция Сент-Винсент и Гренадины сообщила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились на частном самолете после вылета из аэропорта. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, однако спасти никого не удалось.Как сообщил портал TMZ, в результате трагедии погиб 51-летний голливудский актер Кристиан Оливер и две его дочери возрастом 10 и 12 лет.

https://ria.ru/20231123/beletskiy-1911220528.html

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в мире, гренадины